Borna

Miteinander reden, Ideen entwickeln, Projekte umsetzen. In Bornas Innenstadt entsteht in den kommenden Wochen ein Mitmach-Laden. Der Kinder- und Jugendring Leipzig will das Vorhaben „mit.wirkung – Ideen- und Projektladen Borna“ schultern und so die Bornaer zusammenbringen.

Für das Projekt der „nachhaltigen sozialen Stadtentwicklung“ übergab der sächsische Innenminister Roland Wöller am Freitagnachmittag die entsprechenden Fördermittel in Höhe von 121.000 Euro. Diese setzen sich aus Mitteln des Freistaates und des Europäischen Sozialfonds (ESF) zusammen und kommen der sozialen Integration im ESF-Fördergebiet Borna zugute.

Generationenübergreifendes Begegnungszentrum in Borna

Entstehen wird in absehbarer Zeit ein generationenübergreifendes Begegnungszentrum für die Bornaer, konkret geplant ist die Nutzung eines leer stehenden Ladens. „Es gibt in Borna mehrere Möglichkeiten, unter anderem das ehemalige Franzis und eine Galerie“, sagte Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Welche Räume letztlich genutzt werden, entscheide sich in den nächsten Wochen.

Der Kinder- und Jugendring plant unter anderem Veranstaltungen in den Bereichen Bildung, Handwerk und Kultur, „konkrete Projekte entstehen aber aus den Bedürfnissen der Besucher heraus“, macht Maria Dießner deutlich, die unter anderem in Böhlen für das Jugendforum verantwortlich zeichnet. Denkbar seien beispielsweise Lernpatenschaften, das Gestalten von Filmreihen und Fotoarbeiten.

Sozialer Treffpunkt für Jung und Alt in der Stadt

Wöller rechnet fest damit, dass sich mit dem Projektladen ein sozialer Treffpunkt für Jung und Alt entwickeln wird. „Wir investieren also in die Menschen und die Stadt“, betonte er bei der Übergabe der Fördermittel. Der Mitmachladen schließe sich damit an das „Zukunftsgärtner(n)“ an, das seit mittlerweile einem Jahr die Gnandorfer gemeinsam mit dem Naturschutzbund umtreibt und das ebenfalls über den Europäischen Sozialfonds finanziert wird.

Von Julia Tonne