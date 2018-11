Borna

Der Bornaer Stadtrat hat auf seiner Sitzung am Donnerstagabend im Goldenen Stern das Energie- und Klimaschutzkonzept beschlossen. Damit erfüllt die Stadt eine Fördervoraussetzung aus der Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung aus dem Europäischen Fond für regionale Entwicklung. Erarbeitet wurde das Konzept vom Leipziger Institut für Energie sowie dem Büro für urbane Zwischenwelten.

Borna steht bei Energieverbrauch nicht schlecht da

Die Stadt Borna steht in Sachen Energieverbrauch keineswegs schlecht da, wie Christoph Voigtländer vom Leipziger Institut für Energie sagte. Das habe damit zu tun, dass es in Borna weder große Industriebetriebe noch einen Flughafen gibt. In Borna liege die Kohlendioxid-Emission bei jährlich 6,5 Tonnen pro Einwohner. Bundesweit seien es elf Tonnen. Gut sei, dass 96 Prozent des verbrauchten Stroms von Erzeugern vor Ort stammt.

Klimaschutzmanager soll eingestellt werden

Das Klimaschutzkonzept soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden. Dabei geht es auch um den Stromverbrauch der Straßenlaternen. Außerdem soll die Stadt einen Klimaschutzmanager einstellen. Der würde sich durchaus rentieren, so Fachmann Voigtländer weiter auf eine Frage von Stadtrat Michel Zurbrügg (SPD/FDP-Fraktion). „Damit lassen sich innerhalb von fünf Jahren 20 Prozent der Kosten einsparen.“ Ex-Oberbürgermeister Bernd Schröter (Bürger für Borna/BfB) warnte davor, für einen Klimaschutzmanager eine zusätzliche Stelle in der Verwaltung zu schaffen. „Das müsste jemand aus der Verwaltung übernehmen.“ Vorgesehen sind zudem die Gründung einer Arbeitsgruppe „Energie und Klima“, der Ausbau von Fotovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden und ein kommunales Energiemanagement.

SWB finanziert Teil des Konzeptes

Die Städtischen Werke (SWB) haben einen Teil des Konzepts finanziert. Damit reduzierte sich der städtische Eigenanteil an der Finanzierung von 35 auf 15 Prozent. Während der Erarbeitung des Konzepts gab es Workshops, eine öffentliche Informationsveranstaltung sowie zahlreiche Beratungen, an denen Vertreter von Wohnungsbauunternehmen wie die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) und die Bornaer Wohnungsgenossenschaft (BWG) ebenso teilnahmen wie Wirtschaftsfachleute und Vertreter der Städtischen Werke Borna (SWB).

Zudem setzt die Stadt künftig auf Carsharing. Unter Mitarbeitern der Stadtverwaltung gibt es Interesse daran. Bisher müssen die Mitarbeiter für Dienstfahrten auf ihre Privatfahrzeuge zurückgreifen.

Von Nikos Natsidis