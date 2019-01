Borna

Die Stadt Borna braucht ein neues Sportstättenkonzept. Davon ist Henry Kunze, 51, überzeugt. Kunze ist Vorsitzender des Sportvereins Blau-Gelb Borna.

Altes Konzept in Borna stammt von 2006

„Das alte Sportstättenkonzept ist mehr als 20 Jahre alt“, so Kunze. Konkret stammt es aus dem Jahr 2006. Und es ist zum großen Teil abgearbeitet, so Kunze, der auch Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes ist. „Die Umstände ändern sich“ – und das gelte zweifellos auch für den Inhalt des Sportstättenkonzepts.

Buchwitzstadion ist abgerissen

Als das Papier seinerzeit verfasst wurde, gehörte der Abriss des Stadions „Am Dreieck“, zu DDR-Zeiten als Otto-Buchwitz-Stadion bekannt, ebenso zu den anstehenden Aufgaben wie der Bau der Dreifelderhalle. Das ist mittlerweile längst Geschichte, auch wenn Kunze als Fachmann noch einen gewissen Handlungsbedarf sieht. Die Umkleidekabinen reichten in der Dreifelderhalle nur bedingt aus.

Pläne für die Witznitzer Straße nötig

Speziell in der Witznitzer Straße aber müsse etwas passieren, erklärt der frühere Hockeyspieler. Dort kann zwar nach wie vor Fußball gespielt werden. Nach dem Abriss des so genannten Sportobjekts Witznitzer Straße vor Jahren „müssen wir uns Gedanken über das Areal machen“. Deshalb, so Kunze weiter, „müssen wir uns auch mit den Fußballern vom BSV zusammen setzen“.

Die Lothar-Scheida-Sporthalle in Borna:

Handlungsbedarf in Borna-Gnandorf

Handlungsbedarf sehe er auch mit Blick auf die Sporthalle in Gnandorf. Die trage immerhin seit einiger Zeit den ebenso großen wie verpflichtenden Namen des bekanntesten Bornaer Boxers Lothar Scheida. Für Kunze ist klar, dass die Halle nicht dauerhaft nur den Charme der 80er-Jahre verströmen kann.

Visionen gefragt

„Wir brauchen Visionen.“ Immerhin sei Borna eine Sportstadt mit Tradition. Kunze denkt an Spartakiaden in früheren Zeiten, aber auch an bekannte Bornaer Sportler wie den Bahnrad-Weltmeister Maic Malchow. Zudem müssten Ideen für Sportarten wie Kanu-Wandern weiter verfolgt werden.

Von Nikos Natsidis