Borna könnte mit seinen Pfunden wuchern – tut es aber nicht

Ob Volksplatz, Breiter Teich, Bergbrauerei oder Hartplatz: Borna hat Pfunde, mit denen die Stadt wuchern könnte. Doch auch wenn das Potenzial da ist, so wird es nicht ausgeschöpft. In den Augen vieler Bewohner liegt das an der Lethargie und Untätigkeit der Stadtverwaltung, wohingegen Unternehmen und Vereine äußerst umtriebig seien.