Borna plant neue Trassen für Pedalritter nach Neukirchen und Deutzen

Borna. In Borna soll es neue Radwege mit einer Länge von 19 Kilometern geben. Das geht aus dem Radwegekonzept hervor, dass der Stadtrat auf seiner letzten Sitzung beschlossen hat. Mit dem Papier hat die Stadt nach Angaben von Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) die Möglichkeit, Fördermittel zu beantragen. Grundlage dafür ist die Richtlinie „Kommunaler Straßen- und Brückenbau“, die das Kabinett in Dresden vor anderthalb Jahren beschlossen hat. Bei der Neuanlage von Radwegen in und um Borna sollen auch vorhandene Verbindungen wie ehemalige Kohlenbahntrassen genutzt werden, etwa die Weiterführung des Radweges entlang der Witznitzer Kippe in Richtung „Grüne Harfe“ oder der Neubau an der Staatsstraße 50/B93. Neue Verbindungen sind zudem entlang der S 50 Richtung Deutzen sowie von Borna an der ehemaligen B95 über Zedtlitz nach Neukirchen geplant. Vorgesehen sind auch Radwege entlang des neuen Autobahnabschnitts von Kesselshain in Richtung Espenhain. Wenn die Stauffenbergstraße grundhaft ausgebaut wird, bekommt sie ebenfalls eine separate Trassenführung für Pedalritter. Verlegt werden muss der Radweg, der südlich der Hochkippe Borna-West entlangführt. Grund dafür ist die Vernässung des Bodens.



Von Nikos Natsidis