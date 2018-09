Borna

Beim Landeserntedankfest im nächsten Jahr sollen auch die Bornaer Vereine zum Zuge kommen. Das hat die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) am Montag angekündigt. Sie hatte am Wochenende in Coswig quasi den Staffelstab für die Ausrichtung der Veranstaltung übernommen, die vom 4. bis 6. Oktober 2019 in Borna über die Bühne geht. In der Stadt an der Elbe nordwestlich von Dresden fand am Wochenende das Landeserntedankfest 2018 statt.

Borna offiziell bestätigt

Zum Abschluss übergab der sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt (CDU) der Bornaer Oberbürgermeisterin eine kleine Erntekrone mit den Wappen aller bisherigen Ausrichterstädte sowie die Urkunde, die Borna offiziell als Ausrichterstadt des Landeserntedankfestes im nächsten Jahr bestätigt. Luedtke war am Sonntag in Coswig; Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten bereits am Freitag und Sonnabend beobachtet, wie die Großveranstaltung organisiert und durchgeführt wurde. Als Botschafter aus Borna wirkte die Guggemusik „Überdosis“ am Festprogramm mit.

Landfrauen präsentieren sich

Dessen Inhalt ist in wichtigen Teilen vom Sächsischen Landeskuratorium Ländlicher Raum, dem Veranstalter des Landeserntedankfestes, vorgegeben. Luedtke: „Es werden sich die sächsischen Landfrauen präsentieren, und auch die Suche nach der schönsten Erntekrone gehört dazu.“ Auch ein festlicher Gottesdienst ist Standard bei der Veranstaltung, die im nächsten Jahr in Borna ihre 22. Auflage erleben wird.

Breiter Teich gehört zum Festareal

Zur Vorbereitung wurden dafür bereits vor einiger Zeit Arbeitsgruppen gebildet. Außerdem gibt es regelmäßige Beratungen mit dem Landeskuratorium. Bereits jetzt zeichnet sich das Festareal ab. Luedtke: „Dazu dürften der Markt und der Martin-Luther-Platz und auch der Breite Teich gehören“, ein Gebiet, in dem allerdings auch die B93 liegt.

Musikschule will mitmachen

An Interessenten zur Mitwirkung sollte in Borna kein Mangel bestehen, ist die Bornaer Rathauschefin optimistisch. Sie denke dabei an die vielen Tanzvereine. Die Musikschule „Ottmar Gerster“ hat bereits ihre Bereitschaft zur Mitwirkung signalisiert.

Von Nikos Natsidis