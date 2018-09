So bunt wie sich die Blätter im Herbst färben, soll es auch am 6. Oktober 2018 von 9 bis 15 Uhr auf dem Markt in Borna zugehen.

Zum zweiten Mal lädt die Leipziger Volkszeitung zum Autoherbst ein – ganz nach dem Motto „Neu trifft Alt“. Wobei „alt“ hierbei relativ ist, denn es sind nicht nur Neuwagen sondern auch die „Gebrauchten“ herzlich willkommen.

Interessierte können sich PKW’s aller Art in Ruhe ansehen und gleich einen Termin für eine Probefahrt vereinbaren. In einige Wagen kann man auch gleich vor Ort einsteigen und Probesitzen.

Neben unserem beliebten Gewinnspiel gibt es auch genug Gelegenheiten, sich zu stärken.

Preise gewinnen! Gewinnen Sie zum Autoherbst einen der attraktiven Preise, die von den Ausstellern gesponsert werden. So geht's: Quizzettel am Stand der LVZ abholen, Fragen richtig beantworten und mit etwas Glück ab 14.30 Uhr zur Gewinnrallye Preise kassieren!

Machen Sie also einen Abstecher und tätigen Sie einen kleinen Herbstrundgang durch die bunte Vielfalt der Automobile auf dem Marktplatz in Borna.