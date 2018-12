Borna

Der Bornaer Stadtrat hat grünes Licht für den Abschluss eines Vertrages zur Übernahme des Volkskundemuseums Wyhra durch die Stadt gegeben. Einen entsprechenden Beschluss fasste das Gremium am Donnerstagabend im Goldenen Stern. Voraussetzung dafür ist ein Beschluss des Kreistags zur Umgestaltung des Museums. Außerdem soll der Landkreis die Personalkosten für den Saisonbetrieb übernehmen.

Diskussionen und große Mehrheit

Bevor der Beschluss am Ende mit großer Mehrheit gefasst wurde, gab es allerdings Diskussionen. Peter Finke (Linken-Fraktion) fürchtete, dass die Stadt Borna am Ende auf Mehrkosten sitzenbleiben könnte. Michel Zurbrügg (SPD-/FDP-Fraktion) wollte wissen, inwieweit die Anwohner rund um das Volkskundemuseum mit einbezogen wurden. CDU-Stadtrat Sylvio Weise erklärte, „es steht uns gut zu Gesicht, dieses Kulturgut zu erhalten“.

Umstellung auf Saisonbetrieb

Betreiber des Volkskundemuseums ist der Heimatverein des Bornaer Landes. Dort sind auch die Mitarbeiter des Museums angestellt, wofür der Verein einen entsprechenden Kostenausgleich aus der Landkreiskasse erhält. Zugleich soll das Volkskundemuseum eine inhaltliche Neuausrichtung erfahren. Das bedeutet, so heißt es in der Begründung des Beschlussantrages, dass auch touristische Aspekte stärker in den Fokus rücken. In einem Konzept für die Neuausrichtung des Volkskundemuseums ist neben der Dauerausstellung „Ländliches Leben um 1900“ dabei auch von einem Hochzeitszimmer des Bornaer Standesamtes sowie einfachen Übernachtungsmöglichkeiten nebst Sanitäranlagen und Frühstücksraum die Rede. Zu den wesentlichen Veränderungen gehört auch die Umstellung auf Saisonbetrieb. Das Volkskundemuseum hat deshalb künftig nur in der warmen Jahreszeit geöffnet.

Förderverein gegründet

Der Heimatverein des Bornaer Landes hatte bereits signalisiert, das Volkskundemuseum nur noch bis 2020 zu betreiben. Deshalb wurde kürzlich ein Förderverein für das Museum gegründet.

Von Nikos Natsidis