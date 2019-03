Borna

Ein großes Loch war in die Plane an der Ladefläche eines kleinen LKW geschnitten, der einem gemeinnützigen Verein gehört. Über Nacht hatten Mitglieder das Fahrzeug in der Bornaer Schulstraße geparkt. Am Dienstagmorgen entdeckten die Mitglieder des Vereins, dem das Fahrzeug gehört, den Schaden und benachrichtigten die Polizei. Die Unbekannten müssen sich zwischen Montagabend 16.30 Uhr bis Dienstagmorgen um 06.45 Uhr an dem LKW zu schaffen gemacht haben. Entwendet wurde nichts, laut Polizei entstand dennoch ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Von lvz