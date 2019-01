Borna

Auch ein paar kleine Pandabären gab es am Donnerstag im Bornaer Ratssaal. Als Plüschtiere. Das lag nahe. Schließlich sind die Vierbeiner in der Region um Dujiangyan zu Hause. Eine Delegation aus der 600.000-Einwohner-Stadt war zu Besuch, denn Dujiangyan ist eine Partnerstadt von Borna.

Chinesen in Borna beeindruckt von Autos und Bier

Die Chinesen waren aus Berlin gekommen. Insgesamt sind sie drei Tage in Deutschland. Während ihrer Europareise waren sie außerdem in Finnland und in Griechenland. „Wir sind zum ersten Mal in Borna“, erklärte Tang Xiaofeng, Direktor für Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) in Dujiangyan. Und er zeigte sich beeindruckt von Deutschland „mit seiner großen Industrie und seinen Autos“. Aber auch von Schweinshaxe und deutschem Bier.

Borna will Beziehungen nach Dujiangyan ausbauen

Mit der Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) war sich Tang einig, dass die Beziehungen zwischen Borna und Dujiangyan ausgebaut werden sollen. So waren bereits Ärzte aus China zur Hospitation in der Sana-Klinik. Fortgesetzt werden soll auch der Schüleraustausch.

Bornaer fahren dieses Jahr wieder nach Dujiangyan

Das könnte noch in diesem Jahr passieren, wenn erneut eine Delegation aus Borna nach Asien aufbricht. Für Kontinuität in den Bornaer Beziehungen nach Fernost sorgt auch Barbara Artelt. Die emeritierte Professorin ist Präsidentin des Deutsch-Chinesischen Zentrums Leipzig. Wenn die Bornaer in der zweiten Jahreshälfte nach Dujiangyan fahren, sollen sie auch zwei Künstler mitbringen, wünscht sich Tang. Sie sollen an der „Grünen Straße“, einer großen Flaniermeile mit zahlreichen Kunstwerken in Dujiangyan, ein Denkmal schaffen. Der chinesische Delegationsleiter weiter: „Das soll ein Symbol für unsere Beziehung nach Borna werden.“

Partnerschaftsverträge auch mit Etampes und Irpin

Dujiangyan ist nicht die einzige Stadt in China, zu der Borna eine Partnerschaftsbeziehung pflegt. Verbindungen gibt es auch nach Shangcheng, der Unterstadt der Großstadt Hangzhou. Außerdem hat Borna mit dem französischen Étampes sowie mit Irpin in der Ukraine Partnerschaftsverträge abgeschlossen.

