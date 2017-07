Borna. Die Große Kreisstadt Borna ist seit März 2010 Teil des Netzwerkes „Mayors for Peace“, das sich seit 1982 für eine atomwaffenfreie Welt stark macht. Ins Leben gerufen vom damaligen Bürgermeister der Stadt Hiroshima, ist es von den Vereinten Nationen seit 1991 als Nichtregierungsorganisation registriert und zählt heute über 7000 Städte in über 160 Ländern.

Erstmalig seit dem Beitritt ist die Große Kreisstadt Borna in diesem Jahr Flaggenstadt. „Wir setzen gemeinsam mit zahlreichen anderen deutschen Städten ein Zeichen für eine friedlichere Welt ohne Atomwaffen und hissen die offizielle Flagge der Mayors for Peace“, kündigt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) an.

Anlässlich des Christopher-Street-Days, der dieser Tage in mehreren Städten gefeiert wird, hisst das Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) gleichzeitig am Freitag um 16 Uhr auf dem Markt die Regenbogenflagge. „Gemeinsam mit den Bornaern und den Mitgliedern unseres KiJuPa möchte ich an diesem Tag ein Zeichen des Friedens und der Solidarität setzen, vor allem für all diejenigen, deren Lebensweise sich nicht in herkömmliche Lebens- und Liebesformen pressen lässt“, erklärt die Rathauschefin.

Die Regenbogenfahne sei ein Symbol für Toleranz und Akzeptanz, die Flagge der ,Mayors for Peace’ ein untrügliches Zeichen der Forderung nach einer friedlicheren Welt ohne Atomwaffen. Luedtke: „Diese Botschaft möchten wir von Borna aus in die Welt senden.“

Von Julia Tonne