Es ist nicht steril, wie es in einem Operationssaal an sich der Fall ist. Aber es sieht echt aus. Wenn Szenen im OP für die MDR-Dauerserie „In aller Freundschaft“ auf dem Gelände des ARD-Senders im Leipziger Süden gedreht werden, ist Claudia Staroste regelmäßig mit von der Partie. Die 33-jährige Assistenzärztin am Bornaer Sana-Klinikum gehört zu den Medizinern, die dafür sorgen, dass bei den Operationen in der MDR-Sachsenklinik zumindest weitgehend alles so aussieht wie in einem realen Krankenhaus.