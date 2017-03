Etwas kahl sieht es derzeit in Borna An der Halde, Ecke Steigerweg aus. In den vergangenen Tagen sind dort zwei Trauerweiden radikal beschnitten worden. Für Anwohner Dietrich Daubitz vollkommen unverständlich. Für die Stadtverwaltung allerdings war der Beschnitt der beiden Bäume überfällig.