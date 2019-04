Borna

Über 180 Euro durften sich Kerstin Schröter und Wolfgang Osterkamp am Mittwoch in der „Buchhandlung“ in der Bornaer Bahnhofstraße freuen. Der Geschäftsführer der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiative (ESI) Leipzig, die den Bürgertreff in Borna-Ost und das Sozialkaufhaus in Gnandorf betreibt, erhielt Bares, das in der „Buchhandlung“ regelmäßig in einer Spendenbüchse an der Ladenkasse landet.

Es handelt sich um Geld, das Kunden einwerfen, wenn sie die Dienste der Buchhändlerinnen Elke Kämpfner und Fanny Eberhardt in Anspruch nehmen. Die packen Kunden für einen kleinen Obolus von 50 Cent Bücher ein.

Spenden an Bornaer Vereine

Ein Angebot, das besonders in der Weihnachtszeit oder auch jetzt, kurz vor Ostern, gefragt ist – gerade von Leuten, denen das geschickte Verpacken ihrer Buchpräsente zu kompliziert oder zeitaufwendig ist. Das Geld, das auf diese Weise zusammenkommt, spenden die Buchhändlerinnen seit Jahren Bornaer Vereinen.

So kam das Schülerfreizeitzentrum in der Schulstraße ebenso in den Genuss einer kleinen Spende außer der Reihe wie die Ökostation Birkenhain oder das Bornaer Frauenhaus. ESI-Geschäftsführer Osterkamp, der die Spende am Mittwoch entgegennahm, kündigte an, sie zur Ausgestaltung der Jahreshauptversammlung des Vereins zu verwenden. Die ESI hat 55 Mitglieder.

Von nn