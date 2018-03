Bornaer Dinter-Oberschüler bringen umjubeltes Musical „Arielle“ auf die Bühne

Borna. Krabben, Fische, Quallen und Meerjungfrauen beherrschen das Stadtkulturhaus in Borna. Die Musical-AG der Dinterschule mit rund 20 Nachwuchsschauspielern bringt am Samstagabend und Sonntag Nachmittag das Stück „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ auf die Bühne – und nimmt die Besucher mit auf Tauchstation.

Die Kostüme wurden bestellt, angepasst und selbst geschneidert, Texte auswendig gelernt. In den Hauptrollen sind Alina Hennicker (Arielle) und Xaver Apfelbeck (Prinz Eric) zu sehen. Der Originaltitel heißt übrigens The little Mermaid...

In den Hauptrollen der Bornaer Musical-Aufführung „Arielle, die kleine Meerjungfrau“ spielen Alina Hennicker (Arielle) und Xaver Apfelbeck (Prinz Eric) die Hauptrollen. Der Originaltitel heißt übrigens The little Mermaid... Zur Bildergalerie

Beide Veranstaltungen waren ausverkauft. Es gab sogar ‚Mehrfachtäter’, die sich aufgrund der Qualität der jungen Schauspieler das Stück zweimal anschauten. Mehr Lob kann’s nicht geben...

Von Andreas Döring