Borna. Mehr Elektronik, mehr Finessen: die technische Entwicklung macht längst nicht mehr vor der Badezimmertür Halt. Im Gegenteil, im Bad sind mittlerweile Lösungen gefragt, die Kinder genauso zufrieden stellen wie Senioren. Seien das höhenverstellbare Toiletten und Duschköpfe oder WCs, die sofort spülen, wenn der Nutzer aufsteht. Firma Eidner aus Borna ist in dem Bereich nun mittlerweile 25 Jahre an Bord – und immer auf dem Laufenden, wenn es um Trends geht.

Gegründet von Petra und Günther Eidner am 1. Mai 1992, ist das Unternehmen im Blumrodapark stetig gewachsen und heute Arbeitgeber für 23 Mitarbeiter, von denen einige fast von Anfang an dabei sind. Ein Azubi verstärkt das Team um den jetzigen Geschäftsführer Ivo Eidner, Sohn des Gründer-Ehepaares, und dessen Frau Anja. Die Auftragslage ist gut, die Zinsen sind so niedrig wie nie und der Bauboom entsprechend groß. Und Bäder gehören schlicht zur Ausstattung eines jeden Hauses dazu. Das heißt aber nicht, dass Eidner als Selbstläufer gelten kann. „Wir müssen jederzeit für alle Wünsche gerüstet sein“, macht Ivo Eidner deutlich.

Um so wichtiger ist es für die Firma, weiter in die Breite zu wachsen. Erste Schritte sind schon vor Jahren erfolgt, darunter die Eröffnung der Niederlassung in Wurzen, der Badausstellung in Torgau sowie des Abholmarktes in Eilenburg. Das Bornaer Unternehmen ist Partner zahlreicher Handwerksbetriebe. Ob Gewerbetreibende oder Eigenheimbesitzer: Wer ein Bad eingerichtet haben möchte, kann die 3-D-Planungen in die Hände der Firma geben, den Einbau erledigen dann die entsprechenden Handwerksfirmen.

Eidner bietet allerdings nicht nur Komplett-, sondern auch Teillösungen. „Viele kommen auch zu uns und brauchen zum Beispiel eine neue Dusche“, erklärt Ivo Eidner. Und auch vor denen mache die Entwicklung nicht Halt. So sei unter anderem die Nachfrage nach sogenannten Walk-In-Kabinen (ohne Tür, dafür mit entsprechender Tiefe, damit der Rest des Bades trocken bleibt) unaufhaltsam gewachsen. Ein Markt, der auch in Zukunft groß sein dürfte, sind barrierefreie Bäder. „Darauf müssen sich wohl alle in der Branche einstellen, daran kommt man schon heute nicht mehr vorbei“, macht der Geschäftsführer deutlich.

Die Firma, die ihren 25. Geburtstag feiert, ist aber nicht nur Ansprechpartner, wenn es um Bäder geht, sondern auch, was Heizungen betrifft. Hier sind ebenfalls gewisse Trends spürbar, Solar und Blockheizkraftwerke (BHKW) sind im Kommen. Eidner geht da mit gutem Beispiel voran. Ein eigenes BHKW versorgt den Standort in Blumroda mit Strom und Wärme.

Von Julia Tonne