Die Stadt Borna als Wohn- und Gewerbestandort ist besser als ihr Ruf. Wenn auch der Satz so nicht gesagt wurde, so zielten doch viele Glückwünsche zum 25. Geburtstag des Gewerbevereins genau darauf ab. „Die Anbindungen hierher sind gut, Borna hat stabile Einwohnerzahlen – und noch dazu einen Gewerbeverein, der etwas Besonderes ist“, erklärte unter anderem CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf. Sie war eine von zahlreichen Gästen, die der Verein am Montagabend ins Stadtkulturhaus eingeladen hatte. Neben Landgraf gehörten auch Landrat Henry Graichen, Bornas Oberbürgermeisterin Simone Luedtke und etliche Gewerbetreibende zu der Gästeschar.

Am 15. April 1994 wurde der Verein mit dem Ziel gegründet, ein Mitspracherecht bei der Stadtentwicklung zu bekommen. Und in der Tat brachten die Gewerbetreibenden in den darauf folgenden Jahren mehrere Steine ins Rollen: ein neues Verkehrskonzept, kostenlose Kurzzeitparkplätze, den samstäglichen Frischemarkt. Dabei blieb es längst nicht, der Verein engagierte sich zudem von Anfang an für soziale Zwecke, organisierte beispielsweise die erste Kinderweihnachtsfeier. Es folgten die Adventsstuben, die Hochzeitsmesse, der Bornaer Zwiebelmarkt und das Sommer-Spektakel.

45.000 Euro beim Glühweinverkauf eingenommen

Mit dem jährlichen Glühweinverkauf „für den guten Zweck“, der 2002 begann, etablierte sich ein echter Renner – nicht nur bei den Bornaern selbst, sondern auch bei deren Gästen. „In den 17 Jahren, die es den Verkauf gibt, sind mehr als 45 000 Euro zusammengekommen“, machte Vereinsvorsitzender Thomas Lungwitz, deutlich. Allein während der Verkaufstage auf dem Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr seien mehr als 3100 Euro in der Kasse gelandet. Und von eben dieser Summe profitieren jetzt die Fördervereine der Bornaer Schulen. Sie wurden am Montag gleichermaßen bedacht.

Herausforderung für Gewerbetreibende im Mittelstand

1300 Unternehmen des Mittelstands verzeichnet die Stadt Borna mittlerweile, wie Bernd Schröter, früherer Bürgermeister und auch Gründungsmitglied des Gewerbevereins, betonte. „Wenn es Borna gut geht, geht es dem Handwerk gut – und umgekehrt“, sagte er. Doch obwohl der Mittelstand der Motor der Wirtschaft sei, habe es die Politik lange versäumt, ihn als diesen zu sehen und entsprechend zu fördern. „Die Entwicklung in Borna verläuft anders, als wir sie erwartet hätten, wir hatten uns mehr erhofft“, ergänzte er. Dennoch sei Borna auf einem sehr guten Weg, zum Wohn- und Gewerbestandort zu werden.

Lungwitz sieht in naher Zukunft eine riesige Herausforderung auf die Gewerbetreibenden und den Mittelstand zukommen: die Suche nach Nachwuchs. „Azubis zu finden, ist ein Lottogewinn, Ausgebildete am Ort zu halten, ist schier unmöglich“, sagte er. Um so wichtiger sei es, die Stadt noch attraktiver zu machen.

Von Julia Tonne