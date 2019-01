Borna

Das Bornaer Gymnasium Am Breiten Teich ist seit wenigen Tagen „Partner fürs Leben“. Und zwar für die Deutsche Stammzellspenderdatei ( DSD). Mitarbeiterin Christina Fischer übergab dem amtierenden Schulleiter Jens Staacke am Mittwoch die Urkunde und lud Elft- und Zwölftklässler gleich dazu ein, sich typisieren zu lassen.

Alle 45 Minuten wird Diagnose Blutkrebs gestellt

„Alle 45 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs“, erklärte Fischer den Schülern. Oft sei eine Stammzellentransplantation dann der einzige Weg, die Krankheit zu besiegen. Allerdings würden lediglich 30 Prozent der Patienten den geeigneten Spender innerhalb der Familie finden. Um so wichtiger sei es, so viele Menschen wie möglich für die Typisierung gewinnen zu können. Zumal die Chance eins zu einer Million sei, überhaupt als Spender in Frage zu kommen.

Die entsprechenden Sets hatte Fischer am Mittwoch gleich mitgebracht. Kurz nach Überreichung der Urkunde wurden an jeden Schüler zwei Wattestäbchen ausgeteilt, die der Speichelprobe dienen. „Eine Typisierung ist der erste Schritt, um Leben zu retten“, machte Fischer den noch Unentschlossenen Mut.

Feste Partnerschaft zwischen DSD und Gymnasium

Zukünftig will die DSD jedes Jahr ins Gymnasium nach Borna kommen und neue potenzielle Spender finden. „Auch für uns ist das Thema wichtig, es wird auch im Stundenplan behandelt“, sagt Biologie-Lehrerin Mona Jeworutzki. Deshalb sei die Partnerschaft ins Leben gerufen worden.

HILFE ZUM ZWEITEN MAL „Ich würde es wieder tun“, sagte Eric vor etwa sechs Monaten. Das war nach seiner Stammzellspende.... Gepostet von Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) gGmbH am Donnerstag, 17. Januar 2019

Von Julia Tonne