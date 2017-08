Bornaer Gymnasium „Am Breiten Teich“: Gut ausgelastet und baulich tipptopp

Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres sind am Bornaer Gymnasium „Am Breiten Teich“ die Weichen gestellt. Künftig gibt es auch Spanisch-Unterricht. An der höchsten Bornaer Lehranstalt beginnen 763 Schüler das neue Schuljahr – in einer Schule, die nach jahrelangen Sanierungen und Neubauten beste Bedingungen bietet.