Bornaer Gymnasium trauert um langjährigen Lehrer Klaus Zippenfennig

Borna. Am Gymnasium „Am Breiten Teich“ in Borna trauern Schüler, Lehrer und Eltern. Der langjährige und beliebte Lehrer Klaus Zippenfennig starb in der vergangenen Woche im Alter von 57 Jahren während der Sprachreise nach England. Die Betroffenheit in der Schule ist groß, „er hinterlässt eine große Lücke“, sagt die Schulleiterin.

Trauer ist bei allen groß

Seine 20. Reise nach England gemeinsam mit Schülern der achten Klasse wurde seine letzte Reise, am 3. April erlag Klaus Zippenfennig einem Herzinfarkt. Die Trauer ist bei allen groß, am Montag nach den Osterferien gab es in allen Klassen eine Schweigeminute, die Schulsozialarbeiterin kümmert sich um Schüler, die Hilfe brauchen. Vor allem die von ihm geleitete siebte Klasse wird noch lange nicht zur Ruhe kommen.

Raum der Stille am Gymnasium

Schulleitung und Kollegium haben daher einen Raum der Stille eingerichtet, in dem an den überaus beliebten Lehrer erinnert wird. Blumen schmücken den Tisch, eine Kerze brennt, im ausliegenden Kondolenzbuch haben bereits zahlreiche Schüler, Eltern und Lehrer ihre tiefe Trauer ausgedrückt. Auch ehemalige Schüler, die von dem unerwarteten Tod erfahren hatten, nutzen den Raum, um Abschied zu nehmen.

Lehrer an der Schule seit 1992

Seit 1992 unterrichtete Klaus Zippenfennig am Bornaer Gymnasium in den Fächern Deutsch und Englisch, zuvor drückte er dort selbst die Schulbank. Lange Jahre war er zudem für den Personalrat tätig, verantwortete die Sprachreisen und organisierte unter anderem auch englische Wettbewerbe wie The Big Challenge.

Sein Humor zeichnete ihn besonders aus

„Er war ein engagierter Klassenlehrer und hochgeschätzt bei Schülern und Eltern“, machen Schulleitung und Kollegen deutlich. Denn Zippenfennig zeichnete eines besonders aus: Humor. Zudem habe er es immer wieder verstanden, seine Schüler zu motivieren. „Wir werden ihn vermissen, in liebevoller Erinnerung behalten und nehmen mit großer Dankbarkeit Abschied“, so die Schulleiterin.

Aufführung der Theatergruppe abgesagt

Dieser Tage ist alles anders am Gymnasium, weshalb auch die für Freitag vorgesehene Aufführung der Theatergruppe des Gymnasiums wegen des Todesfalls auf einen späteren Termin verlegt wird.

Von Julia Tonne