Borna. Ferro vom Galgental sitzt gespannt bei Frauchen Petra Beyer, beobachtet jede Bewegung von ihr. Doch erst auf Kommando sprintet er einem Spielzeug hinterher, überspringt dabei eine Rampe. Gehorsam – das ist das, was bei der Ausbildung der Vierbeiner beim Hundesportverein Borna im Fokus steht. Der Hund muss jederzeit kontrollierbar sein.

Mit welchen Schritten das gelingt, welche Ausbildung nötig ist und wie die Profis dabei vorgehen, zeigen sie am Sonnabend auf ihrem Trainingsgelände hinter dem Hartplatz. Besitzer aller möglichen Hunderassen sind am Sonnabend eingeladen, sich von 10 bis 15 Uhr über die Angebote des Vereins zu informieren. Dieser will in diesem Jahr erstmals das sogenannte Augsburger Modell anbieten. „Während der Hund die gängigsten Kommandos und Leinenführigkeit lernt, bekommt der Halter Tipps und Tricks zum täglichen Umgang mit dem Vierbeiner“, sagt Bernd Röser, Vorsitzender des Vereins.

Die Vorstellung des Modells sei ein Programmpunkt des Tages der offenen Tür am Sonnabend. Beginn des etwa 25-stündigen Lehrgangs selbst ist dann im Mai oder Juni.

Für den Verein sind sowohl der Aktionstag als auch der Lehrgang ein Versuch, um neue Mitglieder zu finden. Zwar kann der Kurs ohne Vereinszugehörigkeit absolviert werden, weiterführende Ausbildungen des Hundes aber erfolgen dann für Mitglieder. Und die reichen von der Fährtenhundeausbildung bis zum Ablegen einer Begleithundprüfung.

Röser, selbst lizensierter Hundetrainer im Hundesportverein, wird gemeinsam mit Sohn Torsten am Sonnabend auf dem Trainingsplatz stehen, Anleitungen geben, Verhaltensweisen der Vierbeiner erklären, aber auch denjenigen Tipps geben, die sich mit dem Gedanken tragen, sich einen Hund anzuschaffen. Da die Vorstellung des Augsburger Modells mehrmals erfolgt, können Interessierte jederzeit vorbeikommen.

Willkommen sind nach Aussage des Vereinschefs Halter aller Rassen, und vielleicht sind ja einige dabei, die den Hundesport etwas professioneller betreiben wollen. Auch zu dem Thema gibt es Informationen.

Von Julia Tonne