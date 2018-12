Borna

Es ist eine der berühmten Fragen in der deutschen Filmgeschichte. „Wat is en Dampfmaschin?“ fragt der Lehrer Bömml in der „Feuerzangenbowle“, einem der Ufa-Klassiker mit Heinz Rühmann schlechthin. Frank Feldmann hätte darauf die perfekte Antwort. Der studierte Kraftwerksingenieur nennt mehrere Dampfmaschinenmodelle sein eigen und kann das Prinzip der Umwandlung von Wärme in Energie, das einst James Watt entscheidend verbessert hat, hervorragend erklären.

Wie eine Dampfmaschine funktioniert

Was er leidenschaftlich gern macht. Der Mann vom Jahrgang 1940, mit 22 nach Borna kann und dort für immer blieb, liebt es, Kindern und Jugendlichen zu demonstrieren, wie eine seiner Dampfmaschinen funktioniert. „Ich erzeuge Dampf, es entsteht Wärme und damit ein Druck, der einen Kolben in Bewegung setzt, so dass sich ein Schwungrad dreht.“

Ein Prinzip, das Generationen von Schülern einmal pauken mussten, das aber, so ist Frank Feldmann überzeugt, heute offenkundig längst nicht mehr den Stellenwert in den gängigen Lehrplänen hat wie einst. Für Feldmann, im Nebenberuf seit knapp drei Jahrzehnten Stadtrat für die Linken in Borna, ein spezieller Antrieb, dem Nachwuchs Grundkenntnisse der Mechanik nahezubringen.

Bewahrer von Industriekultur

Deshalb präsentiert er eins seiner Modelle im Bergbau-Technikpark in Großpösna beim Tag der offenen Tür oder auch am Stand des Bornaer Modelleisenbahnvereins beim Stadtfest in der Reichsstraße. Er sieht sich dabei nicht nur als Bewahrer von Industriegeschichte. „Es geht um Industriekultur“, sagt Feldmann, und das ist in der Tat etwas anderes. Wenn von Industriekultur die Rede ist, wird die gesamte Kulturgeschichte des industriellen Zeitalters in den Blick genommen.

Schultafel im Einsatz

Wenn er vor Publikum steht, zu dem neben Kindern und Jugendlichen auch Erwachsene gehören, kommt bisweilen eine Schultafel zum Einsatz. Wenn Feldmann dann nach der Braunkohle fragt, jahrzehntelang der Bodenschatz schlechthin in unseren Breitengraden, muss er manchmal schlucken. Vor allem der Nachwuchs weiß oftmals nichts vom Wert, den die Kohle im vergangenen Jahrhundert für die Menschen in und um Borna hatte.

Eine Anlage wird nie fertig

Frank Feldmanns Schätze, zu denen neben einer einzelnen Dampfmaschine auch eine ganze Anlage gehört, befinden sich in den Räumen der Bornaer Modelleisenbahner in der Röthaer Straße. An der Anlage mit Heißluftmotor und Dampfmaschine und Gleisen arbeitet er ständig. Er hat sie schon seit sieben, acht Jahren. Bleibt die Frage, wann die Anlage fertig wird. Antwort von Frank Feldmann: „Eine Anlage wird nie fertig.“

Von Nikos Natsidis