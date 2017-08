Bornaer Kaffee Haussmann wird saniert und sucht neuen Pächter

Der Altbau in der Bornaer Bahnhofstraße, in dem einst das Kaffee Haussmann zu finden war, hat einen neuen Eigentümer. Rafael Zeller, Geschäftsführer von Thermic Energy, hat das denkmalgeschützte Haus gekauft und will dort acht Wohnungen schaffen. Für das Erdgeschoss, also die einstigen Café-Räume, wird noch ein Mieter gesucht.