Borna. Die Kameraden der Bornaer Feuerwehr sind am Sonnabend, 26. August, in Aktion zu erleben, sie laden zum wiederholten Male zum Florianstag ein. „Die Feuerwehr ist ab 10 Uhr zum Sehen, Anfassen und Mitmachen“ da, sagt Ortswehrleiter Toni Winkler. Zahlreiche Aktionen haben sich die Kameraden einfallen lassen, so können die Besucher die Bedienung von Feuerlöschern üben, einen Notruf richtig absetzen und die Handhabung der verschiedenen Gerätschaften ausprobieren. „Und natürlich stellen wir unsere gesamte Technik vor“, macht Winkler deutlich. Und die reiche vom Schlauch über Spreizer und Schneidgerät bis hin zum Drehleiterfahrzeug.

Auch die Kinder kommen an dem Tag auf ihre Kosten. Für sie gibt es einen Aktionsparcours, Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto und Knüppelkuchen zum Selbstbacken. Zudem können sie sich auf der Luftrutsche austoben. Besonderer Höhepunkt ist die Gründung der Kinderfeuerwehr. Gesucht wird Nachwuchs bereits ab fünf Jahren. „Mittlerweile gibt es unter anderem ja auch in Frankenhain und Markkleeberg Kinderfeuerwehren, bei denen das Einstiegsalter runtergesetzt wurde“, sagt Winkler. Hintergrund sei, schon frühzeitig das Interesse an der ehrenamtlichen Arbeit der Kameraden zu wecken und Nachwuchs dafür zu begeistern.

Die Kameraden aus Borna helfen unerlässlich, sind immer zur Stelle, wenn es brennt oder Menschen in Gefahr schweben. Anlässlich des Florianstags wollen sie noch auf andere Weise unterstützen. Von 11 bis 17 Uhr ist der Verein für Knochenmark- und Stammzellspenden (VKS) vor Ort, um die Feuerwehrmänner und -frauen zu typisieren. „Wir hatten bereits um die Weihnachtszeit im vergangenen Jahr Spenden in Höhe von rund 320 Euro für die VKS gesammelt, jetzt wollen wir selbst testen lassen, ob jemand von uns als Stammzellspender in Frage kommt“, macht Winkler deutlich. Er bittet zudem die Kameraden aus den Bornaer Ortsteilen, sich ebenfalls daran zu beteiligen. „Denn auch das ist eine Art der Hilfe.“

Am Abend geht es dann mit einem Fackel- und Lampionumzug weiter, außerdem lädt eine Cocktailbar zum gemütlichen Abend ein – mit passender Musik. Winkler hofft, an dem Tag Interessenten zu finden, die sich aktiv am Einsatz- und Jugenddienst beteiligen möchten, zudem sind jederzeit Sponsoren zur Unterstützung des Ehrenamtes gesucht und willkommen. Eine Möglichkeit besteht schon vor dem Florianstag, den Kameraden finanziell unter die Arme zu greifen. Sie sammeln derzeit, um einen Gedenkstein für die verstorbenen Kameraden aufstellen zu können. „Das ist uns ein wirklich wichtiges Anliegen“, betont der Ortswehrleiter.

Von Julia Tonne