Im Westen Deutschlands wurde Bayern München 1969 Meister und die ZDF-Hitparade hatte Premiere. In der DDR wurde der Berliner Fernsehturm fertiggestellt und das zweite DDR-Fernsehprogramm nahm seinen Sendebetrieb auf. Es war ein Jubiläumsjahr. Die Republik feierte ihren 20. Geburtstag.

Ein Umstand, der namensgebend für die heutige Kindertagesstätte „Sonnenschein“ in der Bornaer Thomas-Müntzer-Straße wurde. Sie wurde vor 50 Jahren als Kindergarten „20. Jahrestag“ eröffnet. Ab Montag feiert die Einrichtung ihr 50-jähriges Bestehen.

Bornaer „Sonnenschein“ bietet 80 Kindern Platz

Wurden in den Anfangsjahren mehr als 100 Mädchen und Jungen betreut, so bietet der „Sonnenschein“, der seinen heutigen Namen seit 1999 trägt, gegenwärtig Platz für 80 Kinder. Um die kümmern sich insgesamt neun Erzieherinnen und ein Erzieher, sagt Leiterin Kathrin Lohse. Sie wurde vor sechs Jahren Nachfolgerin der langjährigen Leiterin Margot Mehnert.

Allwöchentliche Waldtage

Zu den Besonderheiten in der Kindereinrichtung gehören die allwöchentlichen Waldtage. Immer am Donnerstag, so Leiterin Lohse, „gehen wir mit einer Gruppe in den Wald“. Die Ausflüge gehören zum Konzept der Waldpädagogik, zu dem auch eine naturbezogene Erziehung der Kinder gehört. Da passt es, dass im Garten der Kindertagesstätte viele Bäume stehen. Leiterin Lohse: „Wir gehen mit den Kindern jeden Tag an die frische Luft.“

Festwoche beginnt am Montag

Am Montag beginnt eine Festwoche anlässlich des Gründungsjubiläums mit einem Tag der offenen Tür. Zu Gast ist die Musikschule Heinze. Für die Kinder gibt es am Mittag Wunsch-Essen, bevor sich am Nachmittag ehemalige Mitarbeiter zu einem geselligen Beisammensein treffen. Weitere Höhepunkte der Festwoche sind ein Märchenspiel der Schulanfänger und ein Unterhaltungs-Mitmachprogramm, bevor die Kinder am Freitag eine Torte sowie eine große Pizza backen.

