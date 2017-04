Borna. Der Begriff „toter Winkel“ ist vielen Kindern ein Begriff, doch welche Gefahren sich dahinter verbergen, wissen bisher die wenigsten. Die Grundschüler aus Borna-West hatten am Dienstag Gelegenheit, den toten Winkel aus zwei Perspektiven kennen zu lernen – aus der des Lastwagenfahrers und aus der des Fußgängers. „Man sieht ja die ganze Klasse gar nicht“, sagte die achtjährige Alina, als sie im Führerhaus neben Fahrer Thomas Frommann Platz nehmen durfte. Zwar wusste sie schon vorher, dass es für die Fahrer nicht einfach ist, einen Radfahrer oder ein Kind an Kreuzungen zu sehen, dass aber eine ganze Klasse in dem nicht einsehbaren Winkel verschwinden kann, war ihr neu.

Der tote Winkel am Lastwagen war nur eine Station, die der Verein Blicki vor der Schule aufgebaut hatte. Seit Anfang vergangenen Jahres ist der Verein – eine Verkehrssicherheitsinitiative des Entsorgungsunternehmens Suez – an Schulen und in Kindergärten unterwegs, um Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren auf verschiedene Situationen im Straßenverkehr heranzuführen – und eben auch Gefahren zu verdeutlichen. „Für uns ist es wichtig, dass sich die Kinder auf der Straße zurecht finden und wissen, worauf sie achten müssen“, erklärte Schulleiterin Waltraud Voigt. So sei es ebenso relevant, dass die Kinder den Bremsweg einschätzen lernten und wüssten, dass der Blickwinkel der Fahrer ein anderer ist.

Von Julia Tonne