Borna

Was ist da in der Silvesternacht auf dem Bornaer Marktplatz abgegangen? Am Morgen danach gleicht das Stadtzentrum einem Schlachtfeld, der Markt und die umliegenden Straßen komplett vermüllt, sind kaum wiederzuerkennen. Raketenstummel, Batteriegeschosse, Pappkartons, Büchsen, Schachteln und allerlei Krimskrams stapeln sich auf dem Pflaster, Plastetüten fliegen im Wind, die Papierkörbe sind verstopft – hier muss eine Horde Wilder durchgezogen sein.

Zur Galerie Nach der Silvesternacht gleicht der Bornaer Marktplatz einer Müllhalde. Die Einzäunung des Weihnachtsbaumes wurde aus der Verankerung gerissen und mit Tannenzweigen offenbar ein Lagerfeuer gemacht.

Nicht nur das! Losen Müll kann man einsammeln und entsorgen, wenngleich das nach einem Großeinsatz aussieht. Daneben wurden aber auch das Pflaster beschmiert, verkohlt und offenbar mit roher Gewalt die Umfriedung des Weihnachtsbaumes aus der Verankerung gerissen. Die Gitterteile nebst kleingeschlagener Holzzaunslatten liegen nun weit verstreut. Abgesägte Tannenäste dienten außerdem als Grundlage für ein Lagerfeuer, zumindest lässt ein Kohleherd an der Ecke zur Reichsstraße darauf schließen.

Der Bornaer Markt bietet am ersten Tag des Jahres 2019 einen traurigen Anblick. Vereinzelte Radfahrer und Fußgänger schütteln nur mit dem Kopf angesichts des Chaos, Autofahrer huckeln mit weniger als Schrittgeschwindigkeit über die vermüllten Straßen. Man weiß ja nie, was da alles rumliegt und die Reifen zerstechen kann. Hier muss dringend ein Räumkommando her.

Von Kathrin Haase