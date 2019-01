Borna

Die Bornaer Mediothek bietet ab sofort als erste Bibliothek in Sachsen den Musikstreamingdienst Freegal an. Das hat die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt. Alle angemeldeten Nutzer der Mediothek haben damit die Möglichkeit, Hörbücher und Musikvideos über ihr Handy, das Tablet und den PC anzuhören und herunterzuladen.

Über 15 Millionen Songs erstellen

Bereits seit mehreren Jahren können Nutzer der Mediothek Bücher, Hörbücher und Magazine über die Online-Plattform „Onleihe Leipziger Raum“ herunterladen. Mit der Musik-Plattform „Freegal“ lassen aus über 15 Millionen Songs eigene Play- und Wunschlisten erstellen, Lieblingslieder herunterladen und damit für immer auf dem Endgerät speichern, heißt es weiter. Zudem stehen Hörbücher zur Verfügung. Abgerundet wird das neue Angebot durch zahlreiche Musikvideos aller Genres.

Einloggen mit Benutzernummer und Passwort

Wer das neue Angebot nutzen will, sollte auf borna.freegalmusic.com gehen und sich mit seiner Benutzernummer und seinem Passwort einloggen. Am 21. Februar gibt es 16 Uhr in der Mediothek eine „Sprechstunde“, in der es um Fragen rund um „Freegal“ geht.

Kinder sind von der Gebühr ausgenommen

Das neue Angebot richtet sich nach Angaben der Stadtverwaltung an jeden, der in der Mediothek angemeldet ist und den Jahresbeitrag zahlt. Kinder und Jugendliche bis zum Ende des 18. Lebensjahres sind von der Jahresgebühr ausgenommen.

Von nn