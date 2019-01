Borna

Es dürfte eine positive Botschaft für Freunde eines guten Buches sein: Nach wie vor bilden klassische Bücher mit Einband und Seiten aus Papier den Grundstock aller Medien in der Bornaer Mediothek. Das war im letzten Jahr so, wie Leiterin Sara Kamolz sagt. Von den insgesamt 68 000 physischen Medien in der Einrichtung am Martin-Luther-Platz sind 51 000 Bücher – also 75 Prozent. „Das wird auch in absehbarer Zeit so bleiben.“

Bornaer Mediothek registriert jeden Besucher

2057 registrierte Nutzer hatte die Mediothek im letzten Jahr, 20 mehr als in den zwölf Monaten zuvor. Die Mediothek zählte zudem 44 000 Besucher, womit nicht nur derjenige gemeint ist, der sich als Leser ein oder mehrere Bücher ausleiht. Mit einem Zähler im Eingangsbereich der Mediothek registrieren sie jeden Gast, der in das Gebäude kommt – also auch Leute, die eine Veranstaltung besuchen oder in der Bibliothek Bücher aufschlagen und dort lesen.

Vor allem sehr junge oder ältere Leser

Etwa die Hälfte aller Nutzer ist nach Angaben von Mediotheksleiterin Kamolz entweder sehr jung oder schon etwas älter. In Zahlen: 685 Nutzer waren zwölf Jahre und jünger, 417 wenigstens 60 oder älter. „Berufstätige haben offenkundig nicht so viel Zeit für Bücher“, vermutet die Bibliothekarin.

Im letzten Jahr waren 685 Besucher zwölf Jahre und jünger. Quelle: Jens Paul Taubert

Große Nachfrage nach Krimis

Hoch im Kurs bei den Lesern stehen Krimis. Für Bücher von Besteller-Autoren wie Charlotte Link, Adler Olsen oder Jeffrey Archer ist die Nachfrage groß. In der Mediothek ist der Bedarf mittlerweile so hoch, dass es für bestimmte Bücher Vormerklisten gibt. „Die Leute werden dann mit einer E-Mail informiert, dass ihr Buch bereitliegt“, so Sara Kamolz weiter.

Mediothekschefin Sara Kamholz mit Büchern des englischen Bestsellerautors Jeffrey Archer. Sie stehen bei den Lesern derzeit hoch im Kurs. Quelle: Nikos Natsidis

Vormerkliste für potenzielle Bestseller

Spezielle Listen gibt es auch, wenn lang erwartete Neuerscheinungen angekündigt sind. Die Mediothek hat die Möglichkeit, potenzielle Bestseller bereits vor ihrem offiziellen Erscheinungstag anzuschaffen, um sie dann punktgenau ins Regal stellen zu können. 8730 Medien wurden im letzten Jahr bestellt – zwei Exemplare pro Buch, weil je ein Exemplar in die Stadtbücherei und eins für die Kreisbibliothek vorgesehen ist. Für Bestellungen stehen Sara Kamolz und ihren sieben Mitarbeitern 30 000 Euro für die Stadtbibliothek und 20 000 Euro für die Kreisbibliothek zur Verfügung.

Goethes“Faust“ bleibt immer in der Bornaer Mediothek

Wer anschafft, muss auch ausräumen. Was für den privaten Haushalt gilt, steht auch für die Mediothek außer Frage. Es gibt spezielle Kriterien dafür, ob ein Buch im Regal bleiben darf oder nicht: „Wenn wir ein zehn Jahre altes Buch haben, das in den letzten zwei Jahren nicht mehr ausgeliehen worden ist, dann kann das weg.“ Wobei am Ende der Inhalt entscheidend ist. Goethes „Faust“, den eine Bibliothek in Deutschland schlichtweg haben müsse, werde auch dann nicht aussortiert, wenn mehrere Jahre lang kein Abiturient danach gegriffen hat.

„Besser leben ohne Plastik“ am 23. März

Ungebrochen ist die Nachfrage nach Sachbüchern. Das Spektrum reicht von Koch- und Backbüchern bis hin zu Werken mit dem Titel „Wie lerne ich segeln?“. In der Natur der Sache liegt es allerdings, das Sachbücher nach einigen Jahren veraltet sein können und ersetzt werden. Dem großen Interesse an Sachliteratur trägt die Mediothek auch mit einer Veranstaltung am 23. März Rechnung. Dann stellt die Autorin Nadine Schubert ihr Buch „Besser leben ohne Plastik“ vor. Außerdem lädt sie zu einem Workshop zu diesem Thema ein, für den sich Interessenten noch anmelden können.

Von Nikos Natsidis