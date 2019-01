Borna

Ja, ich will. Drei Worte, die das Leben verändern. Und eben der Tag, an dem diese Worte gesprochen werden, machen ihn zu einem unvergesslichen. Um diesen schönsten Tag im Leben und andere Ereignisse wie Taufe und Jugendweihe dreht sich die Messe „Feste feiern“, die RegioTV und Leipziger Volkszeitung mit Unterstützung des Bornaer Gewerbevereins gemeinsam ausrichten.

Die Messe am Sonnabend, 19. Januar, richtet sich an Paare, die ihre Hochzeitstage groß feiern wollen, an Jugendliche, die in diesem Jahr ihre Jugendweihe festlich begehen, und an Gäste, die zu einer großen Sause eingeladen sind.

Messe im Bürgerhaus Goldener Stern in Borna

Von 10 bis 17 Uhr finden Besucher alles im Bürgerhaus Goldener Stern, was Braut, Bräutigam, Gäste und Jugendliche begehren: entsprechende Kleidung, Blumen, Orte zum Feiern und Fotografen. Während der Messe präsentieren sich Hochzeitsambiente Sunflower, der Hausbauspezialist Town & Country, das Neukieritzscher Ausflugsrestaurant „Auszeit“, Bäckerei Brandt, Frisör Easy Cut (der zum Frisurenworkshop einlädt), Moosi´s Veranstaltungsservice, der Jugendweiheverein, das Standesamt Borna und das Fotostudio Borna.

Auf der Messe in Borna werden festliche Kleider für verschiedene Anlässe präsentiert. Quelle: Andreas Döring

Während das Standesamt um 11 Uhr eine kleine Festzeremonie zeigt, lädt das Fotostudio eine Stunde später zum Fotoshooting ein. Sunflower präsentiert bei einer großen Modenschau um 14 Uhr aktuelle Fest- und Brautmode, um 16 Uhr dann Mode für die Jugendweihe.

Brautstraußwerfen und Festtorte auf der Messe

Bäckerei Brand steuert die Festtorte bei, die am Nachmittag angeschnitten wird. Geplant ist außerdem das Brautstraußwerfen. Denn keine Frage: Eine Hochzeit ohne Brautstraußwerfen ist fast undenkbar. Auch die Hochzeitsnasen stellen sich am 19. Januar in Borna vor. Sie kümmern sich während großer Familienfeiern um die Kinder. Denn für die können solche Feste ziemlich langweilig werden.

Brautstraußwerfen steht auf der Messe in Borna ebenfalls auf dem Programm. Quelle: LVZ

Egal, ob die Feiern drinnen oder draußen stattfinden: Die Altenburger kümmern sich nicht nur um die Betreuung der kleinen Gäste, sondern bringen auch noch zahlreiche Spielideen mit.

Von Julia Tonne