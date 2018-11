Borna

Es ist dieses spezielle Leuchten in den Augen, wenn sich der kleine Zug dann in Bewegung setzt. Ein Leuchten, das noch vor wenigen Jahrzehnten die meisten Jungen kannten, wenn sie vor einer Anlage mit Eisenbahnwagen der Spurgrößen HO oder N standen. Zu Weihnachten zu Hause oder in einer Ausstellung. Die Zeiten ändern sich. Dennoch ist die große Begeisterung über die kleinen Züge und Lokomotiven geblieben – bei den Mitgliedern des Bornaer Modelleisenbahnvereins, die sich derzeit auf den alljährlichen Höhepunkt vorbereiten: die Modellbahnausstellung zwischen Weihnachten und Neujahr.

Bornaer Modelleisenbahner haben 16 Anlagen

14 Erwachsene und sechs Jugendliche treffen sich jeden Freitagabend im alten Feuerwehrgerätehaus in der Röthaer Straße in Borna. Dazu gehört auch Jens Thieme. Der 52-Jährige, von Beruf Wasserbauer, ist seit 30 Jahren mit dabei und seit vier Jahren Vorsitzender des Vereins. Den gibt es bereits seit 1966. „Insgesamt haben wir 16 Anlagen“, sagt der Vereinschef. Die Anlagen in allen gängigen Spurweiten werden regelmäßig gezeigt. Auch TT-Bahnen gehören dazu. Die Nenngröße TT („Table Top“, engl. für Tischfläche) ist eine genormte Baugröße für Modelleisenbahnen – und galt einst als die ideale Spur. „Ein Relikt aus DDR-Zeiten“, sagt Thieme. Eine TT-Anlage passte in jede Neubauwohnung.

Kraftwerk Thierbach steht heute in Lippendorf

Es versteht sich, dass die Bornaer Modelleisenbahner schon immer nah an der Realität waren. Etwa mit einer Anlage, in deren Mittelpunkt das ehemalige Kraftwerk Thierbach stand. Heutzutage befindet sie sich in einem speziellen Raum im Kraftwerk Lippendorf. Auf einer anderen Anlage war ein ehemaliger Tagebau zu sehen, erzählt Modellbahnvereinschef Thieme. Die wurde dem Kohlebahnverein Meuselwitz übergeben. Auch die heutigen Anlagen haben beträchtlichen Schauwert. Etwa die „Schweizer“ Anlage mit Alpenpanorama.

Anlagen werden niemals fertig

Bleibt die Frage, was Modelleisenbahner umtreibt, immer wieder an ihren Bahnen und Platten herumzuwerkeln. Schließlich wirken die auf den Laien nahezu perfekt, vor allem dann, wenn sich mehrere Züge exakt aufeinander abgestimmt in Bewegung setzen – mit einer Präzision, die der Deutschen Bahn im echten Leben zu wünschen wäre. „Eine Anlage wird niemals fertig“, macht Thieme klar. Und Modellbahner sind sehr detailverliebt. Ganz abgesehen davon, dass es auch unter Modelleisenbahnern verschiedene „Schulen“ gibt. Während auf den meisten Anlagen mit den Wagen und Loks längst die Computer die Steuerung übernehmen, gibt es bei den Bornaer Modelleisenbahnern nach wie vor Leute, die auf die gute alte Handarbeit setzen, so wie sie in den 70er- und 80er-Jahren üblich war. Hier werden Züge noch klassisch mit einem Trafo in Bewegung gesetzt.

Nächstes Jahr muss die Anlage raus

Vom 28. bis 30. Dezember laden die Modelleisenbahner zu ihrer traditionellen Ausstellung ein. Im nächsten Jahr stehen sie dann vor einer besonderen Herausforderung. Wenn das alte Gerätehaus, mittlerweile Domizil von Vereinen, saniert wird, muss alles verpackt werden. Das, ist Vereinschef Thieme überzeugt, „wird eine logistische Meisterleistung“.

Von Nikos Natsidis