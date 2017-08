Bornaer OBM: Ein Beigeordneter wäre schön – es geht aber auch ohne

Borna. Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) wird keine Empfehlung bei der bevorstehenden Wahl eines neuen Bürgermeisters/Beigeordneten am 17. August im Stadtrat geben. „Das mache ich nicht“, kündigte sie jetzt an. In der nächsten Stadtratssitzung stehen mit dem ehemaligen Bürgermeister von Eulatal, Karsten Richter (parteilos), sowie Stefan Fricke (SPD) nur noch zwei Kandidaten für die Besetzung des zweitwichtigsten Postens in der Stadt in den Startlöchern.

Dabei kann es sein, dass die Wahl ausgeht wie das Hornberger Schießen. Grund dafür sei die unklare Gemengelage, sagt die Rathauschefin. Während Richter von der CDU-Fraktion auf den Schild gehoben wurde, liegt die Unterstützung von Fricke, derzeit bei der Industrie- und Handwerkskammer in Eisenach beschäftigt, durch die SPD nahe. Pikant dabei: Deren Fraktionsmitglied Michel Zurbrügg zählte selbst zu den Bewerbern für den Bürgermeisterposten, fand aber in den Augen der Oberbürgermeisterin deshalb keine Gnade, „weil er die Voraussetzungen nicht erfüllt“ – konkret keine kommunale Verwaltungserfahrung habe.

Am Ende könne die zufällige An- oder Abwesenheit einzelner Stadträte bei der Wahl entscheidend sein, so Luedtke weiter. Und es dürfe bei der Abstimmung kein Patt geben. Denkbar sei auch eine neuerliche Ausschreibung des Postens, der nach dem überraschenden Abgang der einstigen Torgauer Oberbürgermeisterin Andrea Staude (SPD) vor einem Dreivierteljahr frei geworden war.

Bleibt die Frage, ob Borna überhaupt einen Beigeordneten braucht. „Es wäre schön, wenn ich eine Vertretung hätte“, sagt die Oberbürgermeisterin. Und weiter: „Es geht aber auch ohne.“

Von Nikos Natsidis