Borna

Die Pension Altstadt in Borna ist die beliebteste ihrer Art im Raum Leipzig. Das geht aus einer Mitteilung des Landestourismusverbandes (LTV) Sachsen hervor. Der hatte 410 000 Online-Bewertungen von Übernachtungsgästen in Sachsen unter die Lupe genommen und die besten Unterkunftsbetriebe in sechs sächsischen Regionen in drei verschiedenen Kategorien gekürt. Dabei kommt das Haus in der Altstädter Hauptstraße, das in zwölf Zimmern 19 Gästen Platz bietet, auf Platz eins in der Kategorie Pension.

Bornaer Pension ist ein „Gästeliebling“

Betreiber Stephan Wieprich zeigt sich hoch erfreut über die Auszeichnung. Schließlich handel es sich um einen Publikumspreis, weshalb die ausgezeichneten Beherbergungsunternehmen auch als „Gästeliebling“ bezeichnet werden. Zugleich sieht der Unternehmer, der die Pension vor einigen Jahren übernommen hat, darin eine Bestätigung, dass Borna als Reiseziel durchaus an Bedeutung gewinnt.

Urlaub in Borna

Damit seien keineswegs nur Leute gemeint, die wegen eines Klassentreffens in die Stadt und damit als Gäste in die Pension Altstadt kommen. Betreiber Wieprich: „Erst kürzlich habe ich eine Pilgerin aus Berlin verabschiedet.“ Sein Haus werde aber auch von Gästen geschätzt, die gezielt eine ruhige Schlafmöglichkeit suchen. Und – im ersten Moment kaum zu glauben – es gibt mehr und mehr Leute, die Urlaub in Borna machen.

Borna ist attraktiv für Radfahrer

Oder zumindest von Borna aus. Die Stadt sei attraktiv für Radfahrer, die von hier aus sternförmig zu größeren Touren starten können. Zudem sei die Stadt ein Ausgangspunkt für Leute, die gleichermaßen interessiert sind an Ausflügen nach Dresden, Altenburg und Leipzig, die allesamt von Borna aus gut erreichbar sind. „Hinzu kommt das Neuseenland“, so Wieprich weiter. Im Schnitt bleiben die Leute drei, vier Tage in der Pension. „Wir haben aber auch Leute, die zehn Tage bei uns wohnen.“

Von Borna zur Buchmesse fahren

Selbstverständlich profitiere die Pension, die auch eine Fassade hat, die der Maler Michael Fischer-Art gestaltete, auch von Großveranstaltungen in Leipzig. Buchmesse-Besucher schätzen die gute Anbindung ans Messegelände im Leipziger Norden, das sich mit Tickets für die Messe zudem auch preisgünstiger mit der S-Bahn erreichen lasse.

Attraktive Bornaer Gastronomie

Das alles nutze aber nichts, wenn Borna nicht auch an sich durchaus eine gewisse Attraktivität hätte, sagt der Mann mit Geburtsort Leipzig. Das gelte speziell für die örtliche Gastronomie, die sich durchaus sehen lassen könne. Schließlich seien die Restaurants zu bestimmten Zeiten alle voll.

Bornaer Pension einer von drei Regionalsiegern

In der Region Leipzig ist die Pension Altstadt einer von drei Regionalsiegern. Das Motel One am Leipziger Augustusplatz lag in der Kategorie Hotel vorn, bei den Ferienwohnungen die VacApps L.E. Vacation Appartements Leipzig.

Vierte Erhebung in Sachsen

„Der LTV hatte zum vierten Mal nach den sächsischen „Gästelieblingen“ gefragt. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Erhebung sind mindestens 70 Online-Bewertungen. Dieses Kriterium erfüllten bei der ersten Erhebung 430 Beherbergungsbetriebe. Diesmal waren es 791. Die Erhebung wird vom sächsischen Wirtschaftsministerium unterstützt. Ziel des Wettbewerbs sei es, die Unternehmen für die Bedeutung von Online-Bewertungen zu sensibilisieren.

Wettbewerb geht weiter

Der Wettbewerb läuft weiter. Gesucht werden jetzt die Landessieger in allen drei Kategorien. Die Sieger erhalten ein Kommunikationspaket im Wert von 3000 Euro.

Von Nikos Natsidis