Borna

Einen aufgrund seiner kriminellen Aktivitäten polizeibekannten Mann stellten Streifenbeamte am Sonntagabend in der Magdeborner Straße in Borna. Sie beobachteten eine Gestalt, die von Haustür zu Haustür ging und sich dort zu schaffen machte.

Einbruchswerkzeug dabei

Bei einer Kontrolle stellten die Polizisten Hebelspuren an den Türen fest. Der Mann, ein Deutscher, Jahrgang 1980, hatte einen Rucksack mit ein Einbruchswerkzeug dabei. Das Fahrrad, mit dem er unterwegs war, erwies sich als gestohlen. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke Focus Caribo Peak. Die Rahmennummer wurde entfernt. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich auf dem Polizeirevier Borna melden.

