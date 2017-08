Bornaer Polizei schnappt Einbrecher nach guter Personenbeschreibung

Borna. Die Freude auf sein Diebesgut währte nicht lange. Der vermutliche Täter, der am Mittwoch gegen 21 Uhr in ein Bornaer Fitnesscenter, Altenburger Straße, eingebrochen und dabei erwischt worden war, wurde bei seiner Flucht von Beamten des Polizeireviers gefasst.

Als zwei Mitarbeiterinnen (31 und 18 Jahre) die Personal-Umkleideräume im Erdgeschoss des Fitnesscenters betraten, befand sich dort ein unbekannter Mann. Gefragt, was er dort zu suchen hat, antwortete er in gebrochenem Deutsch, dass er hier arbeitet. Eine Lüge, wie die Frauen wussten. Er schob sie an der Tür zur Seite und flüchtete. Die Frauen wurden nicht verletzt. Es fehlten verschiedene alkoholische Getränke. Der umgehend informierten Polizei gaben die Mitarbeiterinnen eine sehr gute Personenbeschreibung. Besonderes Merkmal war, dass der Täter einen schwarz-weiß-karierten Rucksack trug.

Kurze Zeit darauf wurden zwei Beamte im Streifenwagen auf einen Mann aufmerksam, der zur Lobstädter Gemeinschaftsunterkunft ging und sich beim Anblick des Polizeiautos verstecken wollte. Doch die Beamten erwischten ihn. Die Personenbeschreibung passte, der Alkohol wurde gefunden. Und es wurde festgestellt, dass es sich um einen polizeibekannten 46-jährigen marokkanischen Asylbewerber handelt. Er wurde ins Revier gebracht. Die zuständige Staatsanwaltschaft prüft die Beantragung eines Haftbefehls. Bereits von April bis Juni 2017 hatte er eine Ersatzfreiheitstrafe verbüßt.

