Borna

In der Sana Klinik in Borna gehen die Investitionen weiter. Nicht nur, dass in den vergangenen Wochen die Schmerzstation erweitert wurde, jetzt kommt im Haus zudem eine neue Laser-Therapie zum Einsatz. Und zwar in der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Kostenpunkt: 42.000 Euro.

Die neue Therapie soll vor allem Frauen helfen, die unter Harninkontinenz und Scheidentrockenheit leiden. „Ein absolutes Tabu ist das Thema zwar heute nicht mehr, aber dennoch mit Scham besetzt und heikel“ sagt Eva-Maria Robel, Leitende Oberärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Koordinatorin des zertifizierten Beckenboden-Kontinenzzentrums.

Beckenboden-Spezialisten am Sana Klinikum setzen auf Laser

Bislang konnte Frauen, die sich mit einer „nur“ leichten Inkontinenz, einer geburtsbedingt dauerhaft erweiterten Vagina oder Scheidentrockenheit nach den Wechseljahren oder nach einer Chemotherapie konfrontiert sehen, nur wenig geholfen werden. „Wir konnten den Frauen außer einer effektiven Beckenbodenkonditionierung und der Nutzung von Hilfsmitteln bei Bedarf wenig anbieten“, ergänzt Robel.

Dr. Eva-Maria Robel. Sie leitet als Oberärztin den Bereich Geburtshilfe am Sana Klinikum Borna. Quelle: robinkunzfotografie

Durch die Lasertherapie regeneriert sich das Bindegewebe

In diesen Fällen setzen die Beckenboden-Spezialisten am Sana Klinikum nun auf eine spezielle Laserbehandlung. Durch diese soll das Bindegewebe angeregt werden, sich zu erneuen. Dadurch verbessere sich laut Robel die Funktion. „Das Bindegewebe regeneriert sich, stellt die benötigte Festigkeit wieder her und sorgt dadurch für eine bessere Durchblutung und Befeuchtung der Scheide.“

Wie die leitende Oberärztin erklärt, werde die Behandlung ambulant durchgeführt und dauere etwa 15 Minuten. „Es handelt sich um eine unblutige, hautschonende, minimalinvasive und nichthormonelle Methode, die sicher, schnell, ambulant und ohne Betäubung durchführbar ist. Sie führt bereits nach der ersten Behandlung zu einer deutlichen Linderung der Beschwerden", macht Robel deutlich.

Von Julia Tonne