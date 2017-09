Bornaer Schüler halten engen Kontakt zu Jugendlichen aus Teplice

Borna. Bornaer Gymnasiasten haben derzeit Besuch aus der Tschechischen Republik. Und weil es mit der dortigen Stadt Teplice recht viele Gemeinsamkeiten gibt, haben die vier Lehrer Andreas Schitke, Rosemarie Thomas, Kamila Volfova und Martin Rak ein Programm zusammengebastelt, das eben diese in den Fokus stellt. So wissen die Tschechischen Schüler um die Bedeutung des Tagebaus in der Umgebung ihrer Heimatstadt und erfahren dieser Tage, wie sich nach dem Kohleabbau die Landschaften entwickeln können. Als hiesiges Beispiel dient der Zwenkauer See. Doch bevor es für die insgesamt 43 Schüler zum Kap und auf die Santa Barbara geht, haben sie am Dienstag erst einmal das Volkskundemuseum in Wyhra erkundet. Am Mittwoch steht ein Besuch der Leipziger Innenstadt genauso auf dem Plan wie die Besichtigung der Baumwollspinnerei.

Es ist der mittlerweile achte gegenseitige Besuch der Jugendlichen aus den Klassenstufen sieben bis zwölf, zweimal im Jahr treffen sie sich hier oder dort, um gemeinsam etwas zu erleben und Kontakte zu pflegen.

Ein herkömmlicher Schüleraustausch ist die enge Zusammenarbeit zwischen den Schulen aus Borna und Teplice nicht, „die Schüler können freiwillig entscheiden, ob sie sich beteiligen“, erklärt Schitke, der vor drei Jahren den Kontakt zusammen mit dem tschechischen Kollegen Rak eingefädelt hatte. Deshalb seien die Fahrten und Besuche nicht nur für eine bestimmte Altersstufe gedacht.

Die interkulturelle Arbeit wird auch dieses Jahr wieder vom Freistaat Sachsen finanziell gefördert, und Schitke ist guter Dinge, dass das in den nächsten Jahren fortgesetzt wird. „Bei uns jedenfalls wird das Interesse nicht geringer. Im Gegenteil. Mittlerweile haben wir schon eine Wartelisten mit Schülern, die gerne Kontakte nach Tschechien knüpfen wollen“, macht der Lehrer deutlich.

