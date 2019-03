Borna

Von rechts nach links zu schreiben, erfordert viel Übung. Erst recht, wenn arabische Schriftzeichen aneinandergereiht werden müssen, um ein Wort zu ergeben. Doch Tom, Markus und Colin lernen schnell und bringen ihren Namen aufs Papier. Hilfe kommt von Mohamed und Jara. Beide sprechen arabisch und nutzten den Montag, um beim Fest der Sprachen Unterricht in Arabisch zu geben.

Die beiden 15-Jährigen besuchen die zehnten Klasse des Gymnasiums Am Breiten Teich. Dass Mohamed Arabisch beherrscht, liegt in der Familie. Seine Mutter stammt aus dem Libanon, sein Vater aus Syrien. Und auch Jara ist mit der arabischen Sprache groß geworden. Ihr Vater ist Palästinenser. Rund 20 Schüler haben sich bei den beiden angemeldet, um erste Einblicke in die Sprache zu bekommen. „Dabei ist Arabisch noch deutlich schwieriger zu lernen als die deutsche Sprache“, betonte Mohamed.

Heike Kretzschmar kauft bei Rosalie, Julia, Lea und Lena (von links) Speisen aus aller Welt. Quelle: Julia Tonne

Einmal im Jahr dreht sich in der Schule alles um Sprachen, gibt es Kurse, Sportarten aus anderen Ländern, Speisen aus fernen Kulturen. Neben Arabisch standen unter anderem Vietnamesisch, Chinesisch, Tschechisch und Latein auf dem Stundenplan der Fünft- bis Zehntklässler. Die elften und zwölften Klassen bekamen von all dem nicht viel mit, sie hatten regulären Unterricht.

Nur die 18-jährige Emma war freigestellt. Nicht ohne Grund, schließlich brachte sie rund 20 Schülern Zumbaschritte bei. „Bei dem Fest der Sprachen geht es auch immer um Sport und Kulinarisches“, begründen die beiden Fachlehrer, die für die Organisation des Tages verantwortlich sind.

Zumba stammt aus Kolumbien und vereint internationale Tanzstile und Musik. Quelle: Julia Tonne

Während in den Klassenräumen also getanzt und gebüffelt wurde – Schrittfolgen, Alphabete, Zahlen und Begrüßungsfloskeln – wurde in der Mensa aufgefahren, was der internationale Appetit begehrt. Von arabischem Brot über Couscous-Salat bin hin zu Russischem Zupfkuchen war alles dabei. Und wer hinterher alles wieder abtrainieren wollte, fand auch dafür passende Möglichkeiten aus aller Welt. Auf dem Schulhof wurden unter anderem Cricket und Boule gespielt.

Von Julia Tonne