Borna. Natur und Technik passen manches Mal besser zusammen als oft angenommen. Ein Beispiel für durchaus harmonische Momente gibt es dieser Tage am Breiten Teich in Borna zu sehen. Ein Schwan hat dort ein Auto als Lieblingsspielzeug für sich entdeckt und lässt sich nicht stören beim Versuch, die Türen zu öffnen oder durch die Fenster in den Innenraum zu gucken. Minutenlang pickt er gegen die Tür und damit sein Spiegelbild. Vorbeifahrende Autos und Radfahrer interessieren ihn dabei genauso wenig wie fotografierende Spaziergänger.

Von Julia Tonne