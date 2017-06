Von A(erobic) und B(oxen) bis J(udo) und Z(umba) hat Borna eine vielfältige Sportlandschaft zu bieten. Um alle Interessen zu bündeln und die Vereine größtmöglich zu unterstützen, ist Edeltraud Lorenz als Vorsitzende der Sport AG angetreten. Sie möchte alle Vereine wieder ins Boot holen und eine Übersicht erarbeiten, welchen Sport sich die Bürger in Borna wünschen und was in welcher Altersklasse angeboten wird.