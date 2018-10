Borna

Carsharing, mehr Radverkehr und ein hauptamtlicher Klimamanager – das alles soll es künftig in Borna geben. Das sieht das neue Klimaschutzkonzept vor, das der Bornaer Stadtrat auf seiner Sitzung am 1. November beschließen soll. Es wäre der Abschluss einer mehr als einjährigen Untersuchung in der Stadt. Das Klimaschutzkonzept ist Voraussetzung dafür, dass sich die Stadt auch in Zukunft berechtigte Hoffnungen auf Fördermittel machen kann.

Weichen im Bornaer Stadtrat bereits 2017 gestellt

Der Stadtrat hatte die Weichen für die Erarbeitung des Konzeptes im Juni 2017 gestellt, als er den entsprechenden Auftrag an das Leipziger Institut für Energie (IE Leipzig) und das Büro für urbane Zwischenwelten (BUZ) vergab. Seither fanden zwei Workshops, eine öffentliche Informationsveranstaltung sowie zahlreiche Beratungen statt, an denen Vertreter von Wohnungsbauunternehmen wie der Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) und der Bornaer Wohnungsgenossenschaft (BWG) ebenso teilnahmen wie Wirtschaftsfachleute und Vertreter der Städtischen Werke Borna (SWB).

Städtische Werke Borna leisten besonderen Beitrag

Die SWB leisteten auch einen besonderen Beitrag zur Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes. Sie übernahmen einen Teil der Finanzierung, wodurch sich der städtische Eigenanteil an der Finanzierung von 35 auf 15 Prozent reduzierte, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) erklärt.

Borna soll einen Klimaschutzmanager einstellen

Dem Klimaschutzkonzept zufolge sollte die Stadt einen Klimaschutzmanager einstellen. Außerdem schlagen die Autoren des Papiers die Gründung einer Arbeitsgruppe „Energie und Klima“, den Ausbau von Fotovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden und ein kommunales Energiemanagement vor.

Stadt setzt auf Carsharing

Auch in Fragen der Mobilität sollen die Weichen anders gestellt werden. Oberbürgermeisterin Luedtke kündigt an, dass die Stadt in Zukunft auf Carsharing setzen will. Immerhin habe eine Umfrage unter Mitarbeitern der Stadtverwaltung ergeben, dass es dort durchaus nennenswertes Interesse daran gibt, Fahrzeuge so zu nutzen, wie es etwa die Firma Teilauto in Leipzig anbietet. Die eigene Fahrzeugflotte der Stadt, vier Autos, darunter ein E-Auto, sei zumindest in Stoßzeiten zu klein. Bisher müssten die Mitarbeiter dann auf ihre Privatfahrzeuge zurückgreifen – inclusive umständliche Beantragungen von Dienstfahrten, weil sie ansonsten nicht versichert wären.

Teilauto braucht 30 Nutzer in Borna

Inwieweit auch außerhalb des Rathauses unter Normalbürgern Interesse an Carsharing besteht, ist allerdings noch offen. Vor gut vier Jahren hatte die Untersuchung einer Studentin der Martin-Luther-Universität Halle in Borna ergeben, dass es bei null lag. Von der Firma Teilauto heißt es, dass für eine Ansiedlung in Borna etwa 30 private Nutzer nötig seien.

Konzept soll in den nächsten zwei Jahren umgesetzt werden

Das Klimaschutzkonzept soll innerhalb der nächsten zwei Jahren umgesetzt werden. Luedtke: „Dafür werden wir die entsprechenden Mittel einplanen.“ Dazu gehören auch praktische Fragen wie die nach dem Stromverbrauch der Straßenlaternen.

Von Nikos Natsidis