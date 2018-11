Borna

Bornaer Vereine, die ihr Domizil in einem kommunalen Gebäude haben, sollen in Zukunft eine kostendeckende Kaltmiete zahlen. Das sieht ein Antrag der Stadtratsfraktion der „Bürger für Borna“ (BfB) vor. Während CDU und SPD Unterstützung für den Vorstoß signalisieren, lehnt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) den Antrag ab. Begründung: Damit werde bei der Behandlung von Vereinen gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßen.

Vereinshäuser sollen saniert werden

Demnächst sollen die beiden städtischen Vereinshäuser in der Röthaer sowie der Schulstraße saniert werden. Völlig klar, dass die Gebäude, die derzeit noch zu einer kleinen Zeitreise in den Realsozialismus einladen, dann anders aussehen. Oder besser gesagt mehr wert sind. Deshalb müssten sie künftig auch kostendeckend bewirtschaftet werden, macht Maic Staudacher (BfB) klar. Und er schiebt sogleich hinterher, „dass wir die Vereine natürlich nicht schädigen wollen“. Die sollen, wenn ihnen die künftige Miete zu hoch ist, einen Antrag auf Mietzuschuss stellen. Bei der Stadt, die eine Empfehlung abgeben soll, über die am Ende dann der Stadtrat entscheidet. Die Zuschüsse wären zeitlich begrenzt.

Bedeutung der Bornaer Vereine entscheidend

Es gehe dabei auch um die Bedeutung der verschiedenen Bornaer Vereine für die Allgemeinheit, so Staudacher weiter. Heißt: Ein Verein, der Kinder betreut, habe einen anderen Stellenwert als etwa der Regionalverband der Kleingärtner Borna/Geithain/Rochlitz. „Wir sind gegen eine Gleichmacherei.“

Oberbürgermeisterin: Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz

Genau hier aber sieht Oberbürgermeisterin Luedtke das entscheidende Problem. „Das verstößt gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung.“ Die Unterstützung der Vereine könne nicht nach dem Nasen-Prinzip erfolgen. Zudem müsse die Stadt die Mietkosten nicht über Mietverträge hereinbekommen. Zudem sei die Gleichbehandlung der Vereine auch eine moralische Frage. Einzelfallbeschlüsse des Stadtrates zur Festlegung von Mietzuschüssen seien „nicht vorschreibbar“, heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung auf den BfB-Beschlussantrag.

Linke unterstützen Luedtke

Auch Ines Graichen, Vorsitzende der Linken-Fraktion, sieht die Sache wie die Rathauschefin. Wenn nach einem schriftlichen Antrag von Vereinen über deren Unterstützung in Sachen Miete entschieden werde, „verstößt das gegen das Gleichbehandlungsprinzip“.

Wübbeke: Soziale Vereine weiter unterstützen

Die CDU schlägt hingegen in die gleiche Kerbe wie die BfB. Fraktionschef Roland Wübbeke sagt, dass schon darauf geachtet werden müsse, „welche Vereine förderungswürdig sind“. Unter denen, die vom aktuellen Prozedere profitieren, seien aber auch gewerbliche Vereine. Dass soziale Vereine weiter unterstützt werden, „steht außer Frage“. Wübbekes Kollege Oliver Urban (SPD/FDP-Fraktion) verlangt zunächst einmal Klarheit über die Kosten. Und weiter. „Wir wollen keinem Verein etwas wegnehmen.“ Zudem müsse berücksichtigt werden, dass Vereine in städtischen Immobilien ihre Räume „für ein Handgeld“ mieten könnten, während andere Vereine diesen Vorteil nicht hätten.

Werner: Kampfsportler nicht mit Modellbahnern vergleichen

Lutz-Egmont Werner (fraktionslos/Freie Wähler Borna), erklärt, die Stadt könne von einem gemeinnützigen Verein nicht die gleiche Miete verlange wie von einem gewerblichen Verein. Ein Kampfsportverein sei nicht mit den Modelleisenbahnern vergleichbar.

BfB: Es muss etwas passieren

Für die BfB drängt jedenfalls die Zeit. „Es muss schnell etwas passieren.“ Wenn jetzt die Vereinsgebäude in der Röthaer und der Schulstraße saniert werden, „müssen wir wissen, ob die Vereine auch in den Häusern bleiben“. Schließlich könne denen die neue Miete zu hoch seien, so dass sie am Ende raus wollten. Staudacher geht davon aus, dass der BfB-Antrag auf der Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung am 6. Dezember steht.

Kommentar: „Es geht um Gerechtigkeit Von Nikos Natsidis Es ist zweifellos ein heißes Eisen. Gerade in (Vor)-Wahlkampfzeiten wie jetzt. Wenn die Mieten – die Bornaer Vereine mit Domizil in kommunalen Gebäuden zahlen müssen – debattiert werden, hat das hohes Erregungspotenzial. An der Diskussion aber führt kein Weg vorbei. Weil es um Gerechtigkeit geht, was keineswegs mit Gleichheit zu verwechseln ist. Deshalb muss sehr wohl die Frage beantwortet werden, ob Vereine mit einer sozialen Stoßrichtung unter dem Strich nicht besser gestellt, also stärker unterstützt werden sollten als Vereine, bei denen keinerlei Gemeinnützigkeit erkennbar ist und die bares Geld erwirtschaften. Wer diese Frage bejaht – und wer könnte das eigentlich nicht – muss nach Lösungen suchen. Nach Möglichkeiten, eventuelle rechtliche Hürden zu überwinden oder zu umgehen. Ein formaler Gleichheitsgrundsatz sollte einer gerechten Lösung des Problems nicht im Wege stehen. Das wäre jedenfalls nur gerecht. Sofern sich alle Beteiligten in Borna darauf verständigen können, ist schnelles und transparentes Handeln gefragt. Schließlich machen längst Gerüchte die Runde in Borna, dass den Vereinen nennenswert ans Portemonnaie gegangen werden soll. Was nicht stimmen darf und kann. Schließlich betonten alle Seiten, dass sie keinem – gemeinnützigen –Verein schaden wollen. Mail an den Autor: n.natsidis@lvz.de

Von Nikos Natsidis