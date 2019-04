Borna/Neukieritzsch

Die Neuauflage des Schillerfestes in Kahnsdorf ist in Sack und Tüten. Die Protagonisten stehen genauso fest wie die Finanzierung. „Und einen Ablaufplan mit Proben aller Beteiligten gibt es auch schon“, sagt Michael Potkownik, Leiter der Bornaer Theatergruppe „Neue Wasser“.

Die stemmt das mehrtägige Ereignis, das am 5. Juli 2020 über die Bühne in Kahnsdorf gehen soll. In den vergangenen Wochen bereits hat die Theatergruppe Klinken bei möglichen Sponsoren geputzt, Fördermittel beantragt, Gespräche mit den Kommunen Borna und Neukieritzsch geführt.

Projektgruppe für das Schillerfest in Kahnsdorf gegründet

„Die ersten Erfolge haben wir in der Tasche, weshalb wir davon ausgehen, dass das Fest steht“, macht Potkownik deutlich. Gelder wurden unter anderem vom Landkreis und vom Bergbauunternehmen Mibrag in Aussicht gestellt beziehungsweise zugesichert.

Michael Potkownik, Leiter der Bornaer Theatergruppe, will das Schillerfestes in Kahnsdorf wiederbeleben. Quelle: Julia Tonne

Zudem soll es jetzt Schlag auf Schlag bei der Organisation gehen. Am 20. März wurde die Projektgruppe „Alle Menschen werden Brüder“ (das Motto des künftigen Schillerfestes) gegründet, der entsprechende Projektchor unter Leitung von Viktor Vetter sucht noch Mitstreiter, Gespräche mit dem Musikverein Neukieritzsch-Regis gab es. Das Ergebnis: Orchester und Chor werden eng zusammenarbeiten. Die erste gemeinsame Probe soll es im September geben.

Friedrich Schillers Ode an die Freude spielt besondere Rolle

Ein Musikstück spielt im Sommer nächsten Jahres (am 5. Juli des Jahres jährt sich das Treffen von Christian Gottfried Körner und Friedrich Schiller zum 235. Mal) eine herausragende Rolle: „Ode an die Freude“.

Das Gedicht „An die Freude“ ist eines der berühmtesten Gedichte von Schiller. Es entstand 1785 und wurde unter anderem von Ludwig van Beethoven in dessen 9. Sinfonie vertont. Mittlerweile ist die Ode Europahymne.

Eindrücke vom Schillerfest in Kahnsdorf mit dem Trio Vibranet 2015. Quelle: Roger Dietze

Im Mai wollen Potkownik und seine Mitstreiter den Spielort in Kahnsdorf abfahren, gucken, wo Bühne und Zelte aufgebaut werden können. Eine erste kleine Auswahl des Programms soll dann bereits im Vorfeld des Schillerfestes, also in den kommenden Monaten, sowohl in Neukieritzsch als auch in Borna zu sehen sein. „Um all das auch publik zu machen, müssen wir zudem in die Offensive gehen und Plakate und Flyer drucken lassen“, macht Potkownik deutlich.

Neuauflage des Schillerfestes von Katharina Landgraf unterstützt

Unterstützung für die Neuauflage des Festes kommt schon längst von zahlreichen Seiten. Sowohl CDU-Bundestagsabgeordnete Katharina Landgraf als auch Hans-Jürgen Ketzer, Leiter des Volkskundemuseums Wyhra, haben angeboten, Klinken bei möglichen Sponsoren zu putzen und sich bei der Organisation mit einzubringen.

Für die Theatergruppe selbst stehen in den nächsten Wochen die ersten Proben zum neuen Theaterstück über die Begegnung von Körner und Schiller im Fokus. Zwar gab es bereits zu dem Ereignis ein Stück, dennoch will „Neue Wasser“ Texte und Spielabläufe überarbeiten.

Um das umzusetzen, was die Laienschauspieler vorhaben, suchen sie genau wie der Chor Mitstreiter. Vor allem Kinder und Jugendliche will Potkownik mit einbinden. Und wer selbst geschriebene Gedichte hat, ist ebenfalls bei den Theaterleuten richtig.

„Mit anderen Worten: Wir suchen noch immer personelle als auch finanzielle Unterstützung“, betont Potkownik. Aus dem Grund habe er auch beim Verein Bon Courage vorgesprochen und zahlreiche Menschen gefunden, die mitsingen wollen. Ein erstes Kennenlernen aller interessierten Sänger stehe kurz bevor. Mit der Zusammenarbeit mit Bon Courage will die Bornaer Gruppe noch etwas erreichen: dass alle Menschen Brüder werden. Zumindest in Borna und Neukieritzsch.

Wer Hilfe anbieten will, kann sich telefonisch an den Vorsitzenden der Theatergruppe wenden. Er ist unter der Nummer 200437 erreichbar.

Von Julia Tonne