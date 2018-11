Borna

Schrittfolgen proben, Texte lernen, Abläufe verinnerlichen: Die Proben der Bornaer Theatergruppe Neue Wasser laufen dieser Tage auf Hochtouren. Viel Zeit bleibt auch nicht mehr. Denn am ersten Advent, am Sonntag, 2. Dezember, feiert das Stück „Der Brief vom Weihnachtsmann oder Weihnachten aus der Kiste“ seine Premiere.

Verantwortlich für Inhalt, Besetzung und Texte ist erneut der Buchautor, Schauspieler und Regisseur Michael Potkownik. Rund 30 Schauspieler hat er um sich gescharrt, darunter auch etliche Kinder.

Die Kinder der Theatergruppe fiebern schon jetzt der Premiere entgegen. Quelle: Julia Tonne

Und unter diesen wiederum ein Mädchen, das Potkownik im vergangenen Jahr beim lebendigen Adventskalender der Stadt kennen gelernt hat. Damals hatte es aus dem Stegreif ein Gedicht so gefühlsbetont und sicher vorgetragen, dass der Regisseur es unbedingt in der Gruppe haben wollte. Ein Aufruf in der LVZ schließlich brachte Kind und Potkownik zusammen.

Aufführungen am ersten und dritten Advent

„Allerdings ist es mit den Schauspielern nicht getan“, macht der Leiter der Theatergruppe deutlich. Im Hintergrund würden zahlreiche Techniker die Strippen ziehen, mit von der Partie sei zudem die Musikschule Ottmar Gerster. Zwei Aufführungen seien geplant, die erste am ersten Advent, die zweite dann am dritten Advent, 16. Dezember. Beide sind jeweils um 16 Uhr im Goldenen Stern zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Der Regisseur und Autor hat für das neue Stück zahlreiche Märchen miteinander verwoben. Aschenputtel und Frau Holle werden genauso eine Rolle spielen wie Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Hans im Glück, Wolf und Engel. „Wir arbeiten uns fast einmal durch Grimms Märchen“, sagt Potkwonik.

Theatergruppe ist auch bei lebendigem Adventskalender dabei

Auch die Kostüme sind – wie schon bei den Aufführungen anlässlich der Lutherfeste – wieder eigene Kreationen. Genauso wie die Kulissen und die Ausstattungen. „Wir machen alles selbst, sofern möglich“, macht der Regisseur deutlich. Wer also seinen Text könne, müsse in seiner Freizeit noch zu Nadel oder zum Bastelkleber greifen, sagt er verschmitzt.

Schon nach hat die Theatergruppe Neue Wasser mit den Proben für das Weihnachtsmärchen begonnen. Quelle: Michael Potkownik

Neue Wasser hat aber derzeit nicht nur mit den Proben zum Stück gut zu tun, sondern klinkt sich erneut beim diesjährigen Adventskalender ein. Das erste Türchen des Rathauses und die darauffolgenden bis Heiligabend werden am 1. Dezember um 17 Uhr geöffnet, am ersten und zweiten Advent geht es schon um 16 Uhr los.

Potkownik sucht noch Sänger

Potkownik ruft die Bornaer dazu auf, sich zu beteiligen. Wer eine Gedicht vortragen oder ein Lied singen möchte, ist eingeladen, sich bis zum 30. November bei der Theatergruppe zu melden. Erreichbar ist diese telefonisch unter der Nummer 03433 200437.

Von Julia Tonne