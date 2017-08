Bornaer Unternehmen setzt bei Personalsuche auf soziale Netzwerke

Die Suche nach guten Fachkräften gestaltet sich für viele Unternehmen zunehmend schwieriger. Kathleen May, Geschäftsführerin der May & Schwarz GmbH aus Borna, hat bisher Glück. Drei Monteure decken das Auftragspensum ab. Doch die Bornaerin bleibt am Ball, will auf verschiedenen Ebenen nach Azubis suchen.