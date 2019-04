Borna

Im Zweifel müssen sie in voller Montur ins Wasser. Das gehört sozusagen zur Ausbildung von Rettungsschwimmern, von denen es bei der Wasserwacht des Kreisverbandes Leipzig-Land des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) aktuell 61 gibt. Dabei ist ihr Aufgabenspektrum an Badegewässern im Leipziger Land wie auch andernorts durchaus komplexer, macht Virginia Biedermann vom Jugendrotkreuz, selbst ausgebildete Rettungsschwimmerin, deutlich.

Ausbildung zum Sanitäter

Denn die Rettungsschwimmer haben auch eine Ausbildung zum Sanitäter. „Damit wir jemanden, den wir aus dem Wasser geholt haben, auch weiter behandeln können.“ Im Zweifel so lange, bis ein Arzt kommt. Ganz abgesehen davon, dass es zum Alltag von Rettungsschwimmern, etwa im Waldbad Zwenkau, gehört, auch Insektenstiche oder Schnittwunden zu behandeln.

Lehrgang im Bornaer Jahnbad

Voraussetzung, um als Rettungsschwimmer zum Einsatz zu kommen, ist eine Ausbildung, die aller zwei Jahre wiederholt werden muss. Gerade erst gab es einen entsprechenden Lehrgang im Bornaer Jahnbad. Bis zu dreimal im Jahr bietet die Wasserwacht die Kurse an. Im letzten Jahr nahmen 30 Rettungsschwimmer an den Kursen in der Schwimmhalle in der Deutzener Straße in Borna teil.

Einsätze in der Region und an der Ostsee

Wobei schon Zwölfjährige damit beginnen können, sich auf spätere Einsätze am Wasser vorzubereiten. Voraussetzung für den Erwerb des Rettungsschwimmerabzeichens in Bronze ist nach Angaben von Virginia Biedermann zunächst eine gute Schwimmfähigkeit. Mit 15 Jahren lässt sich das Abzeichen in Silber ablegen; wer dann tatsächlich für den Einsatz an einem Badegewässer in der Region oder auch an der Ostsee gerüstet sein will, muss Gegenstände aus der Tiefe herausholen können und Schlepptechniken beherrschen. Immerhin heuern einzelne Rettungsschwimmer der Wasserwacht Leipzig-Land auch in Ostseebädern an.

Bornaer Wasserwacht bei der Kanu-Regatta

„Zu 50 Prozent sind sie aber bei uns im Einsatz“, sagt Virginia Biedermann. Etwa bei der Absicherung von Großveranstaltungen wie dem Highfield Festival, der Kanu-Regatta in Markkleeberg oder auch dem Cross de luxe am Markleeberger See. Dort sind vor allem die Mitglieder der Bornaer Wasserwacht mit von der Partie, die insgesamt 20 Mitglieder zählt.

Absicherung von Badevergnügen

Rettungsschwimmer gehören auch zu denen, die Badeausflüge, etwa mit Flüchtlingskindern, absichern und dabei durchaus ganz schön zu tun bekommen können, wie die Rettungsschwimmerin sagt. So mussten bei einen entsprechenden Badevergnügen am Störmthaler See innerhalb von anderthalb Stunden drei Kinder aus dem Wasser gezogen werden, weil „sie ihre Schwimmfähigkeiten überschätzt hatten“. Das allerdings ist kein spezielles Problem von Flüchtlingskindern. Denn längst kann nicht mehr jedes Kind schwimmen. Dieser Trend hängt damit zusammen, dass nicht mehr an allen Schulen Schwimmunterricht angeboten wird.

Lehrgänge in der Bornaer Schwimmhalle

Nachwuchs ist bei den Rettungsschwimmern immer willkommen. Das Alter spiele dabei keine Rolle, entscheidend sei die körperliche Verfassung, so Rettungsschwimmerin Biedermann weiter. Wer Interesse daran hat, der kann donnerstags bei Training der Wasserwacht von 17 bis 18 Uhr in der Bornaer Schwimmhalle vorbeischauen.

Von Nikos Natsidis