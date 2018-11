Borna

Der Baum für den Bornaer Weihnachtsmarkt kommt in diesem Jahr aus der Röthaer Straße. Wie alt er ist, lässt sich nicht feststellen. Klar scheint aber, dass es sich um ein Exemplar handelt, dass frühere Christbäume vor dem Rathaus in den Schatten stellt. Womöglich sogar das Rathaus selbst. Immerhin ist die Fichte etwa 20 Meter hoch.

Bornaer Weihnachtsbaum hat große Wurzeln geschlagen

Das jedenfalls schätzt Mario Glage, zusammen mit Ehefrau Vicky Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Baum große Wurzeln geschlagen hat. Die werden mittlerweile zum Problem, weshalb es der Familie mit zwei Kindern passt, dass der Bornaer Weihnachtsmarkt seit einigen Jahren immer von einem Grundstück zwischen Haubitz und Zedtlitz stammt. In früheren Jahren wurde der Baum meist aus dem Erzgebirge geholt.

Fichte ist in die Höhe geschossen

Die Glage’sche Fichte jedenfalls ist seit 2004 regelrecht in die Höhe geschossen. „Als wir hier eingezogen sind, war der Baum vielleicht halb so hoch“, erinnert sich Vicky Glage. Jetzt überragt der Baum mit den vielen Zapfen längst das Wohnhaus der Familie. Im heißen Sommer hat die Fichte gelitten. „In der Mitte ist sie braun geworden“, sagt Mario Glage.

Baum wird am Freitag auf den Markt gebracht

Am Freitag rücken die Mitarbeiter der Stadtverwaltung an, um ihn abzusägen und anschließend auf dem Markt aufzubauen. Deshalb wird die Röthaer Straße ab 7 Uhr zwischen Pawlow- und Scheunenstraße voll gesperrt. Wegen des anschließenden Transports ins Stadtzentrum gilt in der Bahnhofstraße ein zeitweiliges Haltverbot, weswegen parkende Fahrzeuge abgeschleppt werden, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Bornaer Weihnachtsmarkt dauert bis zum 23. Dezember

Geschmückt wird der Baum in der nächsten Woche. Er ziert dann den Bornaer Weihnachtsmarkt, der traditionell am Sonnabend vor dem ersten Advent, in diesem Jahr am 1. Dezember, eröffnet wird und bis zum 23. Dezember dauert.

Auch das Reisig wird von Bürgern gespendet

Auch das Reisig für die Gestaltung der Bühne, der Weihnachtsmarkthütten und der umstehenden Raufen ist eine Spende von Bürgern. Mario und Vicky Glage sind froh, dass sie ihren Baum für einen guten Zweck entfernen lassen können. Ihre Kinder Alea (17) und Noah (11) sehen das anders. Kein Wunder, schließlich sind sie im Schatten des Bornaer Weihnachtsbaums großgeworden.

Von Nikos Natsidis