Borna

Zwiebeln gehören in gewisser Weise zu seiner künstlerischen Grundausstattung. Er dürfte hunderte davon in seinen Bildern verwendet haben. Und jetzt wieder. Mario König, bekannter Bornaer Zeichenkünstler, hat das Born’sche Gemüse schlechthin ins Bild gerückt. Logo. Für ein Logo respektive einen Entwurf anlässlich des Sächsischen Landeserntedankfestes, das Borna im nächsten Jahr ausrichtet.

„Mit der Zwiebel kann man wunderbar spielen“, sagt König. Mit Gesicht oder auch zur Illustration eines Rezepts, das der Mann, der seine Brötchen seit vielen Jahren bei der Bornaer Volkssolidarität verdient, seit Jahren auf einer von ihm gestalteten und vertriebenen Postkarte platziert hat. Manchen gilt er auch als der Erfinder des Rezepts, „aber das stammt nicht von mir“. Sondern sozusagen aus dem kulinarischen Bornaer Gedächtnis. Gekocht hat er die überlieferte Born’sche Zwiebelsuppe von seiner Postkarte allerdings schon zigmal.

Jetzt, beim Logo-Vorschlag aus dem Hause König, sitzt das herzhafte Bornaer Traditionsgemüse in einem Korb mit Erntefrüchten und Herbstblumen. „Die Idee ging mir schon länger durch den Kopf.“ Wie so viele, die Mario König, auch Karikaturist, in den vielen Jahren seines Zeichnerlebens auf Papier gebracht hat. König, Lokalpatriot, freut sich jedenfalls, dass die Stadt Ausrichter des Landeserntedankfestes sein wird.

Ein Thema, das Bornaer mit künstlerischer Ader zu inspirieren scheint. Vor König hatte bereits Wolfgang Fuchs, Bornaer Heimatschriftsteller, ein Logo für die dreitägige Veranstaltung im nächsten Jahr entworfen.

Von Nikos Natsidis