Borna

Sie sind bisweilen vergilbt und in jedem Fall schon etwas älter. Die Programme und Plakate des heutigen Leipziger Symphonieorchesters (LSO), die Karl-Heinz Miers gesammelt hat. Als Musikliebhaber und langjähriger Inhaber eines Konzertanrechts im Bornaer Stadtkulturhaus. Er würde seine Sammlung gern weitergeben – an das LSO. Das hat bekanntlich Teile seines Archivs durch den Brand im Kulturhaus im Jahr 2002 verloren. Bereits zuvor war Material aus der Orchestergeschichte durch den Umzug des heutigen LSO von Borna nach Böhlen verloren gegangen.

Dokumente aus einer anderen Zeeit

Und in der Tat handelt es sich um Dokumente aus einer anderen Zeit. Aus den 90er-Jahren, als das Orchester, das einst als Staatliches Sinfonieorchester Leipzig, mit Sitz in Borna gegründet wurde, mehrere Mauserungen durchmachte. Von einem speziellen Reiz sind Programme und Konzertankündigungen aus sozialistischen Zeiten, die von einem durchaus reichen Kulturleben und Musikleben zeugen.

Konzert für Wilhelm Pieck

Etwa von den 10. Musiktagen „Bornaer Winter“, eine Art Musikfestival. Zu dieser Zeit hieß der Chefdirigent des Bornaer Orchesters Rainer Kluge. Der hatte sein Amt 1976 angetreten und blieb nahezu 17 Jahre – so lange wie kein anderer künstlerischer Leiter vor und nach ihm. Er stand auch in der Saison 1986/87 auf dem Pult, einer Spielzeit, aus der Karl-Heinz Miers, der Sammler, noch Programme hat. Zu seinen Preziosen gehört auch ein Plakat „In memoriam Wilhelm Pieck“. Angekündigt wurde damit ein Konzert mit einem Auftragswerk, das anlässlich des 100. Geburtstages des ersten und einzigen DDR-Präsidenten 1976 entstand. Dokumente, die Zeitgeschichte auf etwas andere Weise erzählen. Auf einem weiteren Plakat wird ein Konzert des Leipziger Standortmusikkorps des MdI (Ministerium des Inneren) annonciert.

Sozialistische Casting-Show

„Wir hatten damals ein reiches Kulturangebot in Borna“, sagt der ehemalige Berufsschullehrer und gebürtige Berliner, der den größten Teil seines mehr als acht Jahrzehnte währenden Lebens in Sachsen und vor allem in Borna zu Hause ist. So fand 1982 im Stadtkulturhaus das „Heitere Finale“ statt, einer Art sozialistischer Casting-Show – am 22. April, dem Geburtstag von Lenin.

Jetzt findet Karl-Heinz Miers, der auch 2670 Schellackplatten sein Eigen nennt, dass seine Sammlung dorthin kommen sollte, wo sie hingehört: ins Archiv des LSO. „Ich würde sie gern übergeben.“

Von Nikos Natsidis