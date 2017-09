Borna. Zur ihrem 15. Geburtstag hat es die Bornaer Guggemusik „Überdosis“ am Sonnabend so richtig krachen lassen. In der Glück-Auf-Halle begeisterte der Jubilar mit seinen Gästen das Publikum.

Guggemusiker aus Sachsen, Thüringen und Baden-Württemberg machten ihren Musikerkollegen aus der Wyhrastadt die Aufwartung und boten einen fulminanten Abend. Fotos und Videos dürften dabei aus den Händen der Gäste en gros entstanden sein - nicht nur wegen der schrillen Kostüme.

Von lvz